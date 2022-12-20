كاسبرسكي تستعرض توقعات خصوصية البيانات للعام المقبل

توقع تقرير كاسبرسكي للحلول الأمنية أن يشهد العام المقبل سوقا أكثر تنوعاً لأساليب تتبع سلوك استخدام الإنترنت، بسبب فرض السلطات تطبيق القوانين المحلية.

وقالت الشركة فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن خبراء الخصوصية وضعوا هذه التوقعات بناءً على التحوّلات والتوجهات التي شهدوها خلال عام 2022، مؤكّدين أن المواجهة الكبيرة بين مختلف أصحاب المصلحة في الحوار الدائر حول الخصوصية وجمع البيانات ستؤدي إلى التوجهات التالية:

“بلقنة الإنترنت” تقود إلى سوق أكثر تنوعاً

تزخر معظم صفحات الويب بالمتتبعات غير المرئية التي تجمع البيانات السلوكية المستخدمة في الأساس للإعلانات الموجّهة.

وبينما توجد العديد من الشركات العاملة في مجال الإعلانات القائمة على السلوك، يُنظر إلى شركات التقنية الأمريكية الكبرى، مثل “ميتا” Meta و”أمازون” Amazon و”جوجل” Google .

ورغم إنفاق شركات التقنية الكبيرة على الأمن أكثر مما تنفق نظيراتها الصغيرة، فإنها تظلّ تحظى بنصيبها من حوادث اختراق البيانات. أما الشركات الصغيرة، فمع أنها قد تكون أقلّ إثارة لاهتمام المتسللين، فهي تواجه تدقيقاً أقلّ من الهيئات التنظيمية.

2. الهواتف الذكية تحلّ محلّ المزيد من المستندات الورقية:

كثيراً ما تُستخدم الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى على نطاق واسع اليوم باعتبارها طريقة لسداد المدفوعات، ما يجعل البطاقات المصرفية البلاستيكية في بعض البلدان مما عفا عليه الزمن.

كما يمكن استخدام الهواتف الذكية للأغراض الطبية، مثل إظهار الدليل على حالة التطعيم أو حالة الإصابة بفيروس كورونا، أو حتى كنسخة رقمية من بطاقة الهوية، هذا الاستخدام قد يجلب الراحة والخطر معاً؛ فمن ناحية، قد يساعد النظام الذي يُنفّذ بطريقة صحيحة في إجراءات التحقق اليومي من الهوية دون الحاجة إلى إظهار مستند الهوية الأصلي المشتمل على تفاصيل أخرى مثل الاسم أو عنوان السكن، لكن في المقابل، يؤدي استخدام الهاتف الذكي لتخزين مقادير متزايدة من البيانات الشخصية إلى خلق “نقطة فشل واحدة”، ما يثير مخاوف أمنية جدّية، الأمر الذي يفرض مطالب ملحّة تتعلّق بأمن الأجهزة المحمولة وطريقة تخزين البيانات عليها مع الحفاظ على الخصوصية.

3. المؤسسات ستحارب “العامل البشري” في الأمن الرقمي للحدّ من التهديدات الداخلية

يظل الأفراد الحلقة الأضعف في منظومة الأمن الرقمي في المؤسسات، نظراً لأن المؤسسات تزيد من توظيف الإجراءات الأمنية الشاملة التي تتراوح بين حماية النقاط الطرفية والقدرات الممتدة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وصولاً إلى البحث الاستباقي عن التهديدات.

4. ظهور مخاوف خصوصية الميتافيرس

تكفي كمية البيانات التي يولّدها الأفراد فقط عن طريق إجراء المدفوعات الرقمية وحمل الهاتف المحمول على مدار اليوم للوصول إلى استنتاجات حسّاسة. ومن شأن الأجهزة المنزلية الذكية والمدن الذكية التي تنشر كاميرات المراقبة في جميع نواحيها، والسيارات المجهزة بكاميرات متعددة، والاعتماد المتزايد على إنترنت الأشياء، إضافة إلى الرقمنة المستمرة للخدمات، أن تجعل الخصوصية الشخصية، على الأقلّ في المدن، شيئاً من الماضي. وبينما يهدف الميتافيرس إلى جلب التجارب الواقعية إلى عالم الإنترنت، فإن الخبراء يرون أن عالم الإنترنت بات أصلاً يستحوذ على المجال المادي.

5. الأفراد يحصلون على “تأمين” ضدّ تسرّب البيانات.

تجري الكثير من أوجه الحياة العصرية المريحة على حساب خصوصية الأفراد؛ فطلب الطعام أو سيارة الأجرة عبر الإنترنت مثلاً، يؤدّيان على الأقلّ إلى الكشف عن بيانات جغرافية حساسة.

لكن الوعي بالخصوصية آخذ في الازدياد، إذ بدأ الأفراد في اتخاذ تدابير وقائية لتأمين حساباتهم الشخصية وتقليل حضورهم الرقمي، ومن ذلك تأمين الذات ضدّ حوادث اختراق البيانات. وبالرغم من وجود خدمات لتعويض الخسائر في حالة سرقة الهوية، يُتوقع أن تتسع خدمات التأمين على البيانات في المستقبل.

وقال فلاديسلاف توشكانوف خبير الخصوصية لدى كاسبرسكي، إن العام 2022 شهد تحوّل سوق البيانات العالمية نحو الشركات المحلية، بفضل زيادة النشاط التنظيمي، لافتاً في الوقت نفسه إلى انشغال العالم في هذا العام بالأحداث التي أظهرت كيف يمكن أن يؤثر جمع بيانات المستهلكين تأثيراً مباشراً في العلاقات بين المواطنين وحكوماتهم.