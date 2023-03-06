«كاسبرسكي» تستحوذ على 49% من شركة تطوير حلول أمن حاويات البرمجيات «زيمي برو»

استحوذت كاسبرسكي على 49% من شركة “زيمي برو” Ximi Pro التابعة لشركة “زيمي لاب” Ximi Lab، والمختصة بتطوير الحلّ Tron الشامل المعني بحماية البنى التحتية لحاويات البرمجيات.

ويسمح هذا الاستحواذ للشركة بتطوير منتج من شأنه توفير حماية كاملة وفق نموذج “حماية مهام العمل السحابية” Cloud Workload Protection. كذلك يُنتظر أن تُضيف كاسبرسكي إلى حلول XDR القادمة، بفضل هذا الاستحواذ، القدرة على اكتشاف التهديدات في البنية التحتية للحاويات البرمجية والاستجابة لها.

وتشهد السوق العالمية لحاويات البرمجيات التجارية نمواً سريعاً، إذ تشير توقعات “غارتنر” Gartner، إلى أن 70% من المؤسسات حول العالم سوف تشغّل أكثر من تطبيقين في الحاويات البرمجية بحلول عام 2023، وذلك بارتفاع من نسبة تقل عن 20% في 2019.

ويرجع السبب في هذا النمو إلى فرصة تحسين البنية التحتية والإجراءات التطويرية لتقنية المعلومات في المؤسسات من خلال تقنية المحاكاة الافتراضية هذه. لكن قد تصبح البنية التحتية القائمة على الحاويات البرمجية، أحياناً، ناقلاً محتملاً للهجمات الرقمية الموجهة، لا سيما إذا لم تخضع إعداداتها للضبط بطريقة مناسبة. وتوسّع كاسبرسكي محفظتها من الحلول الأمنية بإضافة مزيد من القدرات التي تضمن أمن الحاويات، لمواجهة مثل تلك الأخطار.

ومن شأن هذا الاستحواذ أن يسمح لشركة كاسبرسكي بضمان أمن البنية التحتية للحاويات والتطبيقات والخدمات المستندة عليها من خلال سيناريوهات “القدرات الموسعة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها” (XDR). وبالإمكان أيضاً الحصول على معلومات إضافية عن بُعد من الحاويات وبيئاتها التشغيلية، وإتاحة إجراءات استجابة مناسبة، وضمان أمن أكثر شمولاً للأصول المؤسسية. كذلك، سوف يساعد المنتج الجديد المؤسسات على تحديد أي سلوك مشبوه وتأمين الدفاع ضدّ الجهات التي تستغل التهيئة الخاطئة لإعدادات الحاويات، وذلك من خلال توفير رؤية كاملة للبنية التحتية للحاويات.

وقال أندري إفريموف رئيس تطوير الأعمال لدى كاسبرسكي، إن أحد الأهداف الرئيسة في استراتيجية الشركة يتمثل بتطوير منظومة تغطي جميع الاحتياجات الأمنية لعملائها من المؤسسات، مشيراً إلى وجود طلب متزايد على أمن الحاويات اليوم في جميع القطاعات.

وأضاف: “لم يعد الطلب على أمن الحاويات يقتصر على قطاعات تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وإنما أصبح يمتد ليشمل قطاعات الصناعة والمال والتجزئة وغيرها، حيث يزداد اعتماد المؤسسات في أعمالها اليومية على البنية التحتية للحاويات. ونحن متحمسون لمساعينا الرامية إلى إضافة هذه القدرات المهمة إلى محفظتنا المتنامية من الحلول الأمنية”.

من جانبه، قال أرتم توفبين المدير العام لشركة “زيمي لاب” إن فريقه سعى لتحسين العالم المحيط به وإثراء خبراته الخاصة في مجالات أمن المعلومات وثقافة التنمية والإدارة، مؤكداً أن التعاون مع كاسبرسكي “يمنحنا فرصة العمل مع إحدى أفضل شركات أمن المعلومات العالمية، ما يتيح لنا إنشاء منتج رفيع المستوى”.

وأضاف: “محكوم على أي منتج في عالم تقنية المعلومات اليوم، بالإهمال إذا لم يكن يتمتع بمنظومة مؤسسية وعلامة مرموقة قادرة على التسويق له ورفع مبيعاته، وهي المزايا التي تتيحها لنا الشراكة مع كاسبرسكي”.

وأعرب عن أمله في أن “يمكننا هذا التعاون من تزويد السوق بأدوات أمنية محل ثقة، لمساعدة العديد من المؤسسات على التركيز على خدماتها ومنتجاتها الأساسية”.

وكانت كاسبرسكي طوّرت تقنيات تتيح الحماية ضمن نموذج Cloud Workload Protection. وتقدم الشركة تحديداً الحل السحابي Kaspersky Hybrid Cloud Security الخاص بالبيئات الهجينة. يمكن معرفة المزيد حول هذا المنتج على الموقع الإلكتروني.