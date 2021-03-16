«كاسبرسكي» تتصدر مقياس الأمن الرقمي للعام الثامن على التوالي

في 50 من أصل 62 اختبارًا مستقلًّا

حلّت شركة كاسبرسكي للحلول الأمنية في المراتب الثلاث الأولى على مقياس TOP3 للعام الثامن على التوالي، وذلك في اختبارات ضمّت محفظتها الشاملة من منتجات الأمن الرقمي. وجاء كل حلّ من منتجات كاسبرسكي الأمنية في أحد المراكز الثلاثة الأولى في 50 من أصل 62 اختبارًا مستقلًّا أُجريت على هذه الحلول على مستوى العالم خلال العام 2020، وذلك بنسبة 81%.

ويؤكد التصنيف استمرار محفظة منتجات الشركة في التفوّق بالمنافسة في مجالي الحماية المؤسسية وحماية الأفراد من التهديدات المعروفة والمجهولة والمتقدمة.

ويُعدّ مقياس TOP3 تقييمًا سنويًّا يوضح عدد المرات التي تحتلّ فيها حلول الشركات المركز الأول أو الثاني أو الثالث في مجموعة من أشدّ الاختبارات المستقلة صرامة في قطاع الأمن الرقمي، والتي تشمل معاهد ومؤسسات مرموقة مثل AV-Test وAV-Comparatives وSELabs وNSS Labs وVirusBulletin وMRG Effitas وICSA Labs. وجاءت كاسبرسكي في المركز الأول 45 اختبارًا من الاختبارات التي شاركت فيها بحلولها الأمنية، بنسبة 73%.

واستطاعت كاسبرسكي أن تحقق إنجازات ممتازة خلال العام 2020؛ إذ منحت AV-Comparatives حل أمن المستخدمين المنزلي المعروف Kaspersky Internet Security جائزة “أفضل منتَج للعام 2020″، وذلك للمرة السادسة.

وأظهر هذا الحلّ أيضًا أعلى مستوى حماية في أداء اختبار الحماية من التهديدات المتقدمة، ليلقى التكريم بالجائزة الذهبية السنوية ATP 2020 للمرة الثانية على التوالي.

كذلك، وصل المنتج إلى أعلى تقييم إجمالي للدقة بين جميع المشاركين في جميع الاختبارات الفصلية الأربعة التي أجرتها مؤسسة SE Labs، لينال أربع تقييمات AAA. وإضافة إلى ذلك، مُنح الحلّ Kaspersky Mobile Antivirus شهادة MRG Effitas بعد وصوله إلى معدل اكتشاف بلغ 100% في برنامج التقييم Android 360.

وحقق المنتجان التجاريان Kaspersky Endpoint Security وKaspersky Small Office Security أعلى تصنيفات الدقة الإجمالية للحماية من الهجمات المعروفة والموجهة، وذلك بين جميع المشاركين في ثلاثة أرباع الاختبارات التي أجرتها SELabs، وحصلا على التقييم AAA أربع مرات.

ونال الحلّ Kaspersky Endpoint Security for Business أيضًا على جائزة “أفضل حلّ لحماية النقاط الطرفية في المؤسسات” من SELabs، استنادًا إلى مجموعة من الاختبارات العامة المستمرة والتقييمات الخاصة والتعليقات الواردة من العملاء..

وأكد أنطون إيفانوف نائب الرئيس لأبحاث التهديدات لدى كاسبرسكي، التزام الشركة ملتزمون بمواصلة المشاركة في أكبر عدد ممكن من الاختبارات المستقلة المرموقة، معربًا عن فخره بحصول منتجات كاسبرسكي على شهادات مستقلّة تؤكّد قدرتها المستمرة على منح أعلى مستويات الحماية من التهديدات الشائعة والناشئة، بجانب إحداثها لأقلّ تأثير على أداء الأنظمة ومستويات الإنذارات الكاذبة،

وقال: “ينطبق هذا على كل عميل ونظام، بدءًا من أجهزة الحاسوب المنزلية والمحمولة وصولًا إلى الأجهزة والأنظمة المؤسسية والبنى التحتية الحيوية”.