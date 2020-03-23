كاسبرسكي : أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت العرب قلقون على أمنهم الرقمي

أجرت شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية دراسة استطلاعية حديثة بالتعاون مع البوابة العربية للأخبار التقنية AITnews، بهدف قياس مدى إدراك مستخدمي الإنترنت للتهديدات الرقمية وسبل التعامل معها.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 56% من مستخدمين الإنترنت العرب، الذين تمثلهم عينة من جميع أنحاء العالم، يرون أن بياناتهم الشخصية ليست آمنة على الإنترنت، في حين أن أكثر من الثلث (41%) لا يستخدمون أي حل أمني لحماية أنفسهم على الإنترنت، على الرغم من أن الخبراء يحثون جميع مستخدمي الإنترنت على تثبيت حل أمني بغض النظر عن اعتبار بياناتهم آمنة أم لا.

وعند سؤالهم عن نوع الحلول الأمنية التي يستخدمونها، أفاد 71% من المشاركين بأنهم يستخدمون الحلول المجانية.

وبالرغم من أن الحلول الأمنية المجانية الأصلية قادرة على التعامل مع مجموعة من التهديدات، تظلّ لنظيرتها المدفوعة قدرات أشمل على التعامل مع الهجمات الرقمية الناشئة والمعقدة.

وقال عماد حفار رئيس فريق الخبراء التقنيين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، إن الاستطلاع لخص إلي أن معظم المستخدمين يُدركون أن بياناتهم ليست آمنة على الإنترنت وأنهم يمارسون خطوات متباينة القوّة لحماية أنفسهم.

وأضاف: “تظهر النتائج مع ذلك وجود مجال لتحسين سلامة الأفراد أثناء الاتصال بالإنترنت، وهنا تبرز أهمية الوعي الرقمي، الموضوع الذي نؤيّده تأييدًا واسعًا؛ فنحن في كاسبرسكي ملتزمون بحماية تجربة المستخدمين عبر الإنترنت حماية استباقية تمامًا مثلما نحرص على حمايتها في حالة حدوث اختراق أو هجوم”.

وقال أغلبية المشاركون في الدراسة إنهم يتخذون خطوات لحماية أنفسهم من تهديدات الإنترنت؛ إذا أشار 71% إلى أنهم يستخدمون كلمات مرور معقدة في حين تستخدم 44% برمجيات مكافحة الفيروسات و43% يستخدمون أسلوب المصادقة الثنائية في الدخول إلى حساباتهم الإلكترونية.