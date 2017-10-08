كاسبرسكى لاب: 5 أخطاء تقنية أوقعت خسائر بالشركات فى 2017





المال- خاص:



أعلنت شركة كاسبرسكي لاب، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية عن نتائج دراسة أجرتها بالتعاون مع شركة B2B العالمية.



كشفت الدراسة المعنونة “أمن تقنية المعلومات: مركز تكلفة أم استراتيجية استثمارية؟”، النقاب عن الحوادث الأمنية التقنية الخمسة التي أوقعت أكبر الخسائر المالية في الشركات التي استهدفتها، وذلك في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وتركيا.



وأظهر تقرير الدراسة أن شركات كبيرة في هذه المناطق دفعت في العام 2017 مبالغ وصلت إلى 1.5 مليون دولار جرّاء حوادث أمنية أسفرت عن تسرّب إلكتروني للبيانات من أنظمتها الداخلية، وأكثر من مليون دولار لحوادث أثرت على موردين تتشارك البيانات معهم.



وفي الوقت نفسه، خسرت شركات صغيرة ومتوسطة 141 ألف دولار عندما أساء موظفون عاملون فيها استخدام موارد تقنية المعلومات، و118 ألف دولار عندما كان هناك حادث يؤثر على البنية التحتية التي يستضيفها طرف ثالث.

