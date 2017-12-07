كاسبرسكى لاب: 26% من هجمات طلب الفدية تستهدف الشركات‎

المال – خاص كشفت شركة "كاسبرسكى لاب" للحلول الأمنية، أن 26.2% من هجمات طلب الفدية التي شُنّت، خلال العام الجارى، كانت تستهدف الشركات مقارنة بـ 22.6% في 2016. واعتبر فيدور سِنتسين، كبير محللي البرمجيات التخريبية لدى كاسبرسكي لاب، أن الهجمات…

المال – خاص

كشفت شركة “كاسبرسكى لاب” للحلول الأمنية، أن 26.2% من هجمات طلب الفدية التي شُنّت، خلال العام الجارى، كانت تستهدف الشركات مقارنة بـ 22.6% في 2016.

واعتبر فيدور سِنتسين، كبير محللي البرمجيات التخريبية لدى كاسبرسكي لاب، أن الهجمات الرئيسية التي وقعت خلال العام 2017، مثال متطرف على الاهتمام الإجرامي المتزايد باستهداف الشركات.

وقال: “كنا رصدنا هذا التوجّه في العام 2016، ووجدنا أنه تسارع في العام 2017 دون أن يُبدي أي علامات على التراجع، وقد بدا واضحاً أن الشركات المستهدفة عُرضة للخطر، نظراً لإمكانية طلب فِدىً أعلى بكثير من تلك التي يتم طلبها من الأفراد، وهي غالباً ما تكون على استعداد لدفعها من أجل الحفاظ على سير أعمالها التجارية، وثمّة مسارات جديدة يزداد اللجوء إليها لإيقاع الإصابات في الأنظمة المؤسسية، تمرّ من خلال أنظمة سطح مكتب بعيدة عن مقرات العمل”.