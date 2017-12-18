كاسبرسكى لاب تدرس افتتاح مكتب فى مصر

❐ القطاع المالى الأكثر عرضة لهجمات الاحتيال..والبرازيلون الأعلى ضررًا ❐ الصين مصدر رسائل SPAM تليها فيتنام وأمريكا سمية كمال تدرس شركة كاسبرسكى لاب، للحلول الأمنية، افتتاح مكتب لها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع توافر الكفاءات البشرية المدربة. قال…

❐ القطاع المالى الأكثر عرضة لهجمات الاحتيال..والبرازيلون الأعلى ضررًا

❐ الصين مصدر رسائل SPAM تليها فيتنام وأمريكا



سمية كمال

تدرس شركة كاسبرسكى لاب، للحلول الأمنية، افتتاح مكتب لها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع توافر الكفاءات البشرية المدربة.

قال غريب سعد، كبير المحليين الأمنيين لدى الشركة، إن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا متزايدًا على شراء حلول كاسبرسكى للتصدى للهجمات الإلكترونية الموجهة ضد شخص أو جهة بعينها، خاصة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعى والتى تمثل الجيل الثانى من هجمات الهاكرز.

وكشف سعد لـ “المال” أن الهجمات الإلكترونية تنقسم إلى 3 أنواع، أولها يحدد بناء على دوافع مرتكبيه، ومن أبرزها تلك التى تستهدف جنى الربح، وتزايد هذا النوع بمصر والشرق الأوسط ويتعلق بسرقة الحسابات البنكية.

وأضاف أن الدافع الثانى يتعلق بالشئون السياسية ويستهدف تنفيذ أعمال انتقامية أو تجسس خاصة أن المشهد السياسى بالمنطقة، أصبح على صفيح ساخن، مستشهدا بهجمات شمعون التى ضربت عددا من المنشآت الحيوية بالسعودية ومنها وزارات الاتصالات والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والإسكان وهيئة التحقيق والادعاء العام ونتج عنها تعطيل أجهزة الحاسب.

أما الدافع الثالث فهو الإرهاب والذى يستهدف قطع الخدمات مثل الكهرباء والمياه بمناطق حيوية أو تلويث المياه عن طريق تغيير المواصفات الفنية المطلوبة.

ولفت إلى أن عدد هجمات الاحتيال الإلكترونى عالميا خلال الربع الثالث من العام الحالى وصل إلى 13 مليون هجمة، كما ارتفع أيضا متوسط أعداد رسائل البريد الإلكترونى غير المرغوب «SPAM» إلى 58.02 % وهو أعلى بنسبة %1.05 خلال الربع الثانى، مبينًا أن نشاط هذه الرسائل بلغ ذورته خلال سبتمبر الماضى بمعدل %59.56.

وذكر أن الصين هى المصدر الأبرز لانطلاق رسائل البريد غير المرغوب فيه، تليها فيتنام وأمريكا، مشيرًا إلى أن ألمانيا كانت من أكثر الدول استهدافا من قبل هذه الرسائل، ثم الصين، وروسيا، واليابان، وإيطاليا.

وتابع: أن النسبة الأكبر من المستخدمين المتضررين من عمليات الاحتيال كانوا من البرازيل بنحو %19.95 وهى النسبة نفسها خلال الربع الثانى، كما تم استهداف %9.49 من المستخدمين لحلول كاسبرسكى عالميا لهجمات عمليات الاحتيال.

وبين سعد أن القطاع المالى هو الأكثر عرضة لهجمات الاحتيال، والذى يتضمن خدمات البنوك والدفع والمتاجر الإلكترونية، متطرقًا إلى أن الهاكرز يتجهون نحو استخدام تطبيقات التراسل المثبتة على أجهزة الهواتف من أجل بث رسائل البريد غير المرغوب فيها عن طريق الحيل الشائعة عبر الإنترنت.

واشار إلى أن كاسبرسكي تتعاون حاليًّا مع العديد من المنظمات الحكومية بالشرق الأوسط لتأمين الأنظمة الخاصة بها وبناء منظومات دفاعية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات التربية والتعليم لتوعية طلاب الجامعات والمدارس بخطورة عدم وجود نظام أمنى، ويصل عدد مستخدمي الحلول الخاصة بالشركة إلى 400 مليون شخص ومؤسسة.

وألمح إلى أن التعويم ساهم فى زيادة أسعار برامج الحماية الأمنية خاصة أن كاسبرسكي لديها أسعار موحدة بجميع الدول، لكنها قامت بتخفيض أسعار حلولها مراعاة للظروف الاقتصادية، وأضاف أنه لا يمكن اعتبار برامج الحماية من الرفاهية، لأن ذلك يعنى تعرض المؤسسات لمخاطر كبري.

يذكر أن العالم شهد خلال مايو ويونيو الماضيين هجمات إلكترونية ناتجة من فيروس «wanna cry» خلال الشهر الماضى فى سرقة بيانات نحو 300 ألف جهاز حاسب آلى عالميًّا من خلال استغلال ثغرة أمنية فى برامج تشغيل ويندوز إكس بى.

بالإضافة إلى فيروس “petya” والذى كان يطلب من ضحاياه دفع فدية 300 دولار أونلاين فى صورة عملة البيتكوين، ويقوم الفيروس بتشفير الملفات من البرامج الشهيرة مثل مستندات وورد والملفات المضغوطة وملفات باوربوينت وصفحات الويب asp وphp والكتب الإلكترونية pdf وقواعد البيانات.

وأصدرت وزارة الاتصالات حينها مجموعة من الارشادات للمؤسسات والأشخاص منها التأكد من تحديث جميع برامج الحماية على أجهزة الحاسبات، وعدم فتح إيميلات البريد الإلكترونية مجهولة المصدر، إلى جانب الاحتفاظ بنسخة من الملفات والبيانات الإلكترونية المهمة على جهاز خارجى منفصل عن الشبكة الداخلية حتى يمكن استرجاعها فى حالة الاصابة بالفيروس.