كاسبرسكى تكتشف 112.8 مليون تهديد إلكترونى بالربع الأول‎

المال- خاصكشفت شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية إحصائيات تقرير الربع الأول من العام الحالي عن التهديدات الإلكترونية، والذي يشير إلى أن حلول الشركة اكتشفت وأوقفت نحو 112,806,796 ھجومًا من مصادر على الإنترنت في 194 بلدًا حول العالم.وقالت الشركة، في بيان، اليوم، إنه تم تحدید 433,8

المال- خاص





كشفت شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية إحصائيات تقرير الربع الأول من العام الحالي عن التهديدات الإلكترونية، والذي يشير إلى أن حلول الشركة اكتشفت وأوقفت نحو 112,806,796 ھجومًا من مصادر على الإنترنت في 194 بلدًا حول العالم.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم، إنه تم تحدید 433,807,282 من عناوین الویب الفریدة على أنھا “خبیثة” بوساطة مكونات مكافحة الفیروسات على الویب، بالإضافة إلى تسجیل إصابات ببرمجیات خبیثة تھدف إلى سرقة الأموال عن طریق الوصول للحسابات المصرفیة عبر الإنترنت على 448,204 أجھزة حاسوب لمستخدمین.

ونصحت الشركة المستخدمين باتباع الإجراءات التالیة للحد من مخاطر الإصابة، منها تحديث البرمجیات المثبتة على الحاسوب، واختیار مورد برمجیات یُبدي طریقة مسئولة لحلّ مشاكل الثغرات، واستخدام حلول أمنیة قویة، لھا میزات خاصة للحمایة من برمجیات الاستغلال.