كازيون : 40% ارتفاعًا بالمبيعات خلال ديسمبر

عمر سالمقال إسماعيل حافظ، مدير التسويق بسلسلة كازيون الغذائية، إن مبيعات السلسلة، خلال ديسمبر الماضى، شهدت ارتفاعًا بنحو 40% مقارنة بنفس الفترة من 2016.وأضاف حافظ، للمال، أن الارتفاعات ترجع إلى استقرار الأسعار، مقارنة بعام 2016، بعد تحرير أسعار الصرف، وتوسع السلسلة بشكل أكبر من 2016 والعروض و

عمر سالم

قال إسماعيل حافظ، مدير التسويق بسلسلة كازيون الغذائية، إن مبيعات السلسلة، خلال ديسمبر الماضى، شهدت ارتفاعًا بنحو 40% مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وأضاف حافظ، للمال، أن الارتفاعات ترجع إلى استقرار الأسعار، مقارنة بعام 2016، بعد تحرير أسعار الصرف، وتوسع السلسلة بشكل أكبر من 2016 والعروض والتوسعات التى تتم فى السلع.

وأشار إلى أن السلسلة قامت أيضًا بالإعلان عن العروض الدورية الخاصة بها، والتى تتم الأربعاء من كل أسبوع، كما أن ارتفاع المبيعات مستمر، نظرًا لزيادة عدد فروع السلسلة المستمر.

ﻭﻋن ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤرﺗﻘﺒﺔ بﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺧﻼﻝ 2018، ﻗﻠل ﺣﺎﻓظ ﻣن ﺃﻥ ﺗﺸﻬد ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻛﺒﻴرﺓ ﺧﻼﻟﻪ، ﻗﺎﺋﻼً: ‏”ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﺷﻬد ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻛﺒﻴرﺓ ﻻ ﺃﺗوﻗﻊ ﺗﻜرﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻟن ﺗرﻓﻊ ﺍﻟﺸرﻛﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﺼوﺭﺓ ﺍﺿطرﺍﺭﻳﺔ ﻓﻘط ﻭﻟﻴس ﻛﻨوﻉ ﻣن ﺍﻟرﻭﺗﻴن ﺍﻟﺴﻨوﻯ.