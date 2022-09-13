كازيون يعلن بيع أي كيلو أرز مقابل 15 جنيها «تنفيذا لقرارات الدولة»

أعلنت سلسلة كازيون ماركت عن التزامها بقرارات الدولة في تحديد سعر الأرز والقيام ببيع سعر كيلو الأرز بقيمة 15 جنيها في كافة فروعها على مستوي المحافظات.

يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت الخميس الماضي قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس الماضي ، والذي نص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض.

منشور كازيون عبر الفيس بوك

ونص قرار مجلس الوزراء أن سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» لا يزيد على 12 جنيهًا بكافة المحافظات

واضافت السلسلة عبر صفحتها علي الفيس بوك ، أن القرار يأتي تنفيذا بقرارات الدولة المصرية على ان يتم تطبيق تلك الاسعار على كافة العروض والمجلات السابقة.

وسلسلة كازيون تعد أحد ابرز السلاسل التجارية وتمتلك فروع في عدة محافظات وبدأت العمل بالسوق منذ سنوات عبر توفير اغلب المنتجات الغذائىة

ووفقا لقرار مجلس الوزراء تلتزم كل المتاجر والمحالّ التجارية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المُشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

وقالت مصادر بشعبة الأرز بالغرفة التجارية إن السوق تشهد استقرارًا في المعروض من الأرز، خلال الفترة الحالية، بعد تراجع الطلب بشكل طفيف، بالإضافة إلى دخول موسم حصاد الأرز مؤخرًا وانخفاض الاسعار

كانت غرفة صناعة الحبوب، برئاسة طارق حسانين رئيس الغرفة باتحاد‪ الصناعات المصرية، قد توقعت الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض

وتزرع مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياهًا بشكل كبير، ووفقًا لغرفة إنتاج الحبوب، يصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021.