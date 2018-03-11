كازيون ماركت تختار LABS لميكنة 325 فرعا على مستوى الجمهورية

محمد فتحى:وقعت مجموعة "كازيون ماركت" الرائدة في مجال التجزئة وبيع السلع الاستهلاكية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة LABS الشركة الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات للقيام بعمليات التحول الرقمي لمنظومة العمل الداخلية بكل فروع كازيون ماركت في مصر.وقع الاتفاقية كل من السيد مهاب اخنوخ رئيس القطاع التجار

محمد فتحى:

وقعت مجموعة “كازيون ماركت” الرائدة في مجال التجزئة وبيع السلع الاستهلاكية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة LABS الشركة الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات للقيام بعمليات التحول الرقمي لمنظومة العمل الداخلية بكل فروع كازيون ماركت في مصر.

وقع الاتفاقية كل من السيد مهاب اخنوخ رئيس القطاع التجاري و عضو مجلس الإدارة، و السيد / محمود دياب مدير عام شركة LABS.

قال مهاب اخنوخ رئيس القطاع التجاري و عضو مجلس الإدارة لكازيون ماركت إنهم يحرصون على التعاون مع أفضل صناع التكنولوجيا و اكبر رواد التحول الرقمي في الشرق الأوسط مثل شركة LABS.

وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير دورات العمل و تحسين أداء مركز التوزيع اللوجستي والفروع المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية والتي تصل في اجماليها إلى 325 فرع حتي الان لضمان تقديم الخدمات المميزة لعملاء كازيون، كما سيتم الاستفادة من عمليات التحديث والتطوير لتغطية جميع مراكز التوزيع و الفروع المستقبلية المخططة للشركة ” و التي ستفوق عن الالف فرع خلال 3 اعوام القادمة.

وقال إسماعيل حافظ رئيس قطاع التسويق لكازيون ماركت إن مجال البيع بالتجزئة يشهد اليوم تطورا ملحوظا مما يؤكد على ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي والتحول نحو منظومة الكترونية متكاملة بحيث تكون كل الفروع مرتبطة مع بعضها البعض لمتابعة عمليات الشراء والبيع في نفس الوقت ، و من هنا ظهرت الحاجة للاستعانة بأحد اكبر و انجح صناع التكنولوجيا و التحول الرقمي في الشرق الأوسط شركة LABS .

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساعد كازيون على تقديم أعلى مستوى احترافي من الخدمات للمستهلك المصري بطريقة سهله وسلسة في اي فرع من فروع كازيون المنتشرة في كل انحاء الجمهورية من خلال تقديم منتجات بأفضل جودة وبأقل أسعار.

وقال محمود دياب مدير عام شركة LABS انهم فخورون بالعمل جنبا إلى جنب مع اسم عريق مثل كازيون الذي نجح في أن يكسب ثقة الشارع المصري من خلال تقديم كل أنواع السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك المصري وبأسعار تنافسية، ومن خلال الاتفاقية تعمل LABS على نقل خبراتها الواسعة و تجاربها الناجحة في مجال التحول الرقمي و التطوير التكنولوجي في السوق العربي و ذلك لبناء منصة تكنولوجية رائدة بمواصفات قياسية عالمية على أعلى مستوى احترافي للتعامل مع المستهلكين وتسهيل التعاملات اليومية داخل الفروع المختلفة “.

كما عبر أحمد عمار مدير تطوير الاعمال في شركة LABS عن سعادته بنقل الخبرات والنجاحات لشركة LABS الى السوق المصري وأكد حماسه و فريقه للعمل في لسوق المصري الواعد و الوافر بالفرص الاستثمارية الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات و التحول الرقمي كما نوه الى سعادته بالثقة التي نالتها شركة LABS من خلال اتفاقية الشراكة مع كازيون ماركت.

يذكر أن مجموعة كازيون ماركت تمتلك أكثر من 325 فرعًا في 14محافظة تتمثل في ” القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والفيوم وبني سويف والمنيا والعريش” لتوفير كافة مستلزمات واحتياجات البيت المصري الاساسية بأسعار مخفضة تتراوح بين 10-28% على نحو أكثر من 1000 سلعة يتم طرحهم بكافة أفرع الشركة، يعمل بها حوالي 3000 موظف حاليا.

كما ان شركة LABS هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي تغطي خدماتها اغلب الاسواق العربية وذلك من خلال مكاتبها المنتشرة في العواصم العربية تعتمد LABS في تقديم خدماتها الرائدة على مجموعة من أفضل الكوادر الفنية المتواجدة في السوق المصري خاصة والعربي عامة.