كازيون: لا زيادة فى الأسعار بسبب رفع الكهرباء

قال إسماعيل حافظ، رئيس القطاع التسويقى والتجارى بسلسة كازيون، إن رفع أسعار الكهرباء للإستخدام التجارى، لن يؤثر على أسعار السلع بفروع السلسلة، مرجعاّ ذلك لما تمثله الكهرباء من نسبة صغيرة من تكلفة التشغيل .

وتعد سلسة كازيون، ثان سلسة تخفيضات تقام بالسوق المصرى بعد سلسة “بيم التركية”، ويتبعها أكثر من 200 فرع، فى 12 محافظة.

وتابع قائلاً: لن تأخذ الزيادة فى أسعار الكهرباء فى الحسبان سوى بنسب ضئيلة من هامش الربح، خاصة وأن تكلفتها تأتى فى مرتبة لاحقة عند التسعير، وذلك بعد الإيجارات ومرتبات العمالة”.

وكشف لـ”المال” أن الاستراتيجية الجديدة لسلسة كازيون، تستهدف زيادة ساعات العمل بأغلب فروعها ليناسب توقيتات تسوق المستهلك.

وأعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، فى مؤتمر صحفى أمس، الخميس، زيادة أسعار الكهرباء لجميع الشرائح التجارية ، حيث تحاسب الشريحة الأولى التى تستهلك 100 كيلووات بسعر 45 قرشا للكيلووات، بدلا من 35 قرشا.

والشريحة الثانية التى تستهلك حتى 250 كيلووات ستحاسب بسعر 84 قرشا، بدلا من 69 قرشا بالتعريفة القديمة.

والشريحة الثالثة التى تستهلك حتى 600 كيلووات، ستحاسب بسعر 96 قرشاً، بدلا من 69 قرشا.

وتحاسب الشريحة الرابعة التى تستهلك حتى 1000 كيلووات، بسعر 135 قرشاً، بدلا من 96 قرشا .

أما الشريحة الخامسة التى تستهلك أعلى من 1000 كيلووات، فستحاسب بسعر 140 قرشا، بدلا من 96 قرشا، بزيادة نسبتها 46%.





