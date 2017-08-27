كازيون تستهدف الوصول إلى 265 فرعًا نهاية العام

دعاء حسنىقال إسماعيل حافظ، رئيس القطاعى التجارى والتسويقى بسلسة كازيون، إن السلسلة تستهدف الوصول بأفرعها إلى 265 فرعًا فى نهاية العام، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية المقبلة، زيادة الأفرع التابعة لها 150 فرعًا جديدًا فى 2018، رافضًا الإفصاح عن قيمة تلك الاستثمارات.وأطلقت سلسة كازيون أول فروعها فى ا

دعاء حسنى

قال إسماعيل حافظ، رئيس القطاعى التجارى والتسويقى بسلسة كازيون، إن السلسلة تستهدف الوصول بأفرعها إلى 265 فرعًا فى نهاية العام، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية المقبلة، زيادة الأفرع التابعة لها 150 فرعًا جديدًا فى 2018، رافضًا الإفصاح عن قيمة تلك الاستثمارات.

وأطلقت سلسة كازيون أول فروعها فى السوق المصرية منذ عامين، ويملكها محمد خرما، الرئيس التنفيذى لشركة «توفير» للمواد الغذائية، وهى شركة مساهمة مصرية، وتملك العلامة التجارية «كازيون»، وأعلنت الشركة فى مارس الماضى أنها تستهدف زيادة استثماراتها فى مصر خلال العام الجارى لـ 800 مليون جنيه من خلال إطلاق 100 فرع جديد.

وكشف حافظ فى تصريح لـ«المال»، عن استهداف كازيون افتتاح 9 أفرع نهاية أغسطس الجارى، موضحا أنه افتتح 3 أفرع مؤخرا، فى طوخ، والعمرانية، ومحافظة القليوبية، وتتوسع فى الفروع الأخرى بعدة محافظات تشمل القاهرة، والقليوبية، والمنيا.

وكشف عن أن إجمالى عدد الأفرع الحالية للسلسلة يقترب من 210 فروع، وتستهدف السلسة زيادتها لـ 265 فرعًا نهاية العام الجارى بمعدل 12 أو 14 فرعًا خلال الأشهر المقبلة.