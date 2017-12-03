كازيون تخطط لزيادة فروعها إلى 515

دعاء حسني:تخطط شركة كازيون لرفع مبيعاتها بنحو %130 خلال العام المقبل، مقابل المستهدف تحقيقه خلال 2017، بهدف رفع الحصة السوقية للسلسة فى قطاع تجارة التجزئة فى السوق المحلية.كشف إسماعيل حافظ مدير التسويق والمشتريات بالسلسة، عن أن رفع المبيعات سيتم تنفيذه عبر الخطة التوسعية التى تتمثل فى افتتاح 250

دعاء حسني:

تخطط شركة كازيون لرفع مبيعاتها بنحو %130 خلال العام المقبل، مقابل المستهدف تحقيقه خلال 2017، بهدف رفع الحصة السوقية للسلسة فى قطاع تجارة التجزئة فى السوق المحلية.

كشف إسماعيل حافظ مدير التسويق والمشتريات بالسلسة، عن أن رفع المبيعات سيتم تنفيذه عبر الخطة التوسعية التى تتمثل فى افتتاح 250 فرعاً جديدا ًخلال 2018 فى أكثر من 14 محافظة من بينها القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة، ليرتفع عدد أفرع السلسة التابعة لـ515 فرعاً بنهاية العام المقبل.

وتعد شركة «توفير» للمواد الغذائية، شركة مساهمة مصرية وتملك العلامة التجارية «كازيون»، وأعلنت فى مارس الماضى، أنها تستهدف زيادة استثماراتها فى مصر خلال العام الجارى لـ800 مليون جنيه من خلال إطلاق 100 فرع جديد، ويعمل بالسلسلة قرابة 3 آلاف موظف.

وأكد حافظ فى تصريحات لـ«المال»، صعوبة تكهنه حاليا بالحصة السوقية للسلسة من حجم قطاع تجارة التجزئة بالسوق عبر إتمام التوسع فى الأفرع والزيادة المرتقبة فى المبيعات، كما لم يفصح عن قيمة المبيعات المحققة خلال العام الجارى.

ومن المعروف أن كافة السلاسل التجارية العاملة فى السوق المصرية تمثل حصة سوقية أقل من %20 من حجم تجارة التجزئة بالسوق، فيما تشكل نسبة الـ80% الباقية من محال البقالة الصغيرة.

وأوضح حافظ أن الأفرع الجديدة جميعها ستكون بنظام الإيجار الجديد بمساحات تصل لـ250 مترا للفرع فى المتوسط، ولفت إلى أن التنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لاقتناص منافذ من الطروحات التى يجريها الجهاز قائمة، إلا أن كازيون لم تتلق عروضا تتلاءم مع موديل المنافذ الذى تنفذه السلسة والذى يعتمد على مساحات صغيرة بنظام الإيجار وليس تمليك.

وقال إنه إذا طرح الجهاز منافذ تتناسب وحجم المحال التى تتوسع فيها السلسة حتى وإن كانت بمساحات أصغر تصل إلى 190 مترا سنسعى لاقتناصها، نافيا اتجاه كازيون للاستحواذ على سلاسل أخرى قائمة فى السوق المحلية خلال الفترة الراهنة؛ لأن أغلب السلاسل القائمة فى السوق تختلف عن النموذج القائم عليه فكرة «كازيون» من حيث مساحة الافرع أو الانتشار، راهنا تلك الخطوة بحدوث تحول فى استراتيجة النموذج القائم عليه كازيون.

وعن الارتفاعات المرتقبة فى أسعار السلع خلال 2018، قلل حافظ من أن تشهد الأسعار ارتفاعات كبيرة خلاله، قائلا:« إن العام الماضى والجارى شهدت ارتفاعات كبيرة لا أتوقع تكرارها، ولن ترفع الشركات أسعارها إلا بصورة اضطرارية فقط وليس كنوع من الروتين السنوى».

وكشف حافظ عن تعاقد السلسلة مع مصانع مصرية لبيع 30 منتجا حصرياً فى سلسة كازيون فقط ومعبأة خصيصاً للسلسلة، لكنه لم يفصح عن علامتها التجارية، واكتفى بذكر الأصناف كالعصائر والكاتشب وطحينة وحلاوة ومخللات، بمواصفات تتناسب مع أذواق وقدرة المستهلكين.

وعن طرح وزارة التموين توزيع المقررات التموينية عبر سلسة كازيون، علق إسماعيل قائلاً: «إن هذا طرح كفكرة فقط منذ فترة ولكن السلسة لم تتلق أية إخطارات رسمية من وزارة التموين حتى الآن بشكل مفصل للبدء فى تلك الخطوة».

يشار إلى أن «المال»، كانت قد نشرت مؤخرا وفقا لمصادر مطلعة، دراسة وزارة التموين إمكانية إدخال السلاسل التجارية الكبرى فى منظومة صرف المقررات، وذلك بعد الانتهاء من عملية التدقيق والتنقية للبطاقات، وأن تلك العملية ستتم مع السلاسل ذات الانتشار الواسع، والتى تمتلك عدة فروع فى المحافظة الواحدة.