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كازاخستان : الرئيس أصيب بفيروس كورونا وصحته ليست في خطر

كأول رئيس دولة يصاب بالوباء
المال - خاص 1:06 ص, الأحد, 7 يونيو 20 1:06 ص, الأحد, 7 يونيو 20

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أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان، مساء السبت، أن رئيس البلاد، قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب رويترز.

وأكد المتحدث باسم رئيس كازاخستان، بيريك أوالي، على حسابه في “تويتر” أن توكاييف (67 عاما) يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة، وفقا لوكالة “رويترز”

وأضاف أن “الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر”.

وقالت سكاي نيوز عربية، إن توكاييف أول رئيس يصاب بفيروس كورنا

والشهر الماضي خففت السلطات إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

وسجل البلد الواقع في آسيا الوسطى 12511 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة، وقد خففت السلطات إجراءات العزل العام الشهر الماضي بعد استمرارها لمدة شهرين مع الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعي وإغلاق الحدود.

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بقلم المال - خاص

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