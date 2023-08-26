«كاريوكي» يحيي حفلا غنائيا بمهرجان العلمين اليوم

يشارك فريق كاريوكي في فعاليات مهرجان العلمين مساء اليوم بحفل غنائي وموسيقي كبير، ويقدم الفريق أجمل أغنياته التي اشتهر بها لدى الجمهور المصري والعربي.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتى تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، فى ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية فى العالم.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.