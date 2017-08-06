كارينا تطلب مدير فرع للساحل

دعاء حسنى أعلنت شركة "كارينا" عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجتها لمدير فرع الساحل، فضلاً عن عمالة أخرى لفروعها التابعة. وأوضحت الشركة أن الاشتراطات المطلوبة، 3 سنوات خبرة، وأن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهل عالى، من الذكور بسن يتراوح بين 28 و35 سنة، ولا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية

دعاء حسنى

أعلنت شركة “كارينا” عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجتها لمدير فرع الساحل، فضلاً عن عمالة أخرى لفروعها التابعة.

وأوضحت الشركة أن الاشتراطات المطلوبة، 3 سنوات خبرة، وأن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهل عالى، من الذكور بسن يتراوح بين 28 و35 سنة، ولا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو الحاسب الآلى، براتب قابل للتفاوض مقابل دوام كامل، ويحتسب الوقت الإضافى وبدل مواصلات وتقدم الشركة تأمين صحى واجتماعى للعاملين لديها.

وأعلنت سلسة مطاعم باستاويسى لـ”باستا الإيطالية” بالدقى، عن حاجتها لـ15 عاملًا من الذكور بسن يترواح بين 20 و45 سنة، بخبرة سنة، دون اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية أو الحاسب الآلى، براتب بين 1700 و2500 جنيه مقابل دوام كامل، وحوافز إضافية بين 150 و250 جنيهاً، وتقدم بدل تغذية وتوفير مواصلات وتأمين اجتماعى.

وللتقدم لشغل الوظيفة عبر الرابط التالى: https://forasna.com/job/p/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-26995