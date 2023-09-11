كارول سماحة عن جدل بوستر كليب « نسخة مني » : زوجي متفهم عملي وذلك مريح لي

حلت النجمة كارول سماحة الساعات الأخيرة ضيفا ببرنامج « اي تي بالعربي» ، وتحدثت فيه عن الجدل الذي أثير حول كليبها الغنائي الجديد « نسخة مني » التي طرحتها مؤخرا ، فقالت كارول سماحة عن جدل بوستر الكليب بمواقع التواصل الاجتماعي ، «الحمدلله أن لدي زوج داعم ومتفهم وبيقدر الفن ويقدر عملي الفني وذلك شئ مريح لي جدا».

أضافت كارول سماحة :«لأني ممثلة دايما بروح للآخر بالشعور، في أغنية نسخة مني أنا بحكي عن واحد صرت أنا وياه روح واحدة مش معقولة هنكون بعاد بالبوستر، وبروح للآخر بأي عمل إن كان بالبوستر أو بشعوري، ده بالنسبة لي إني بقدم عملي كممثلة».

وتابعت قائلة :«ولا مرة اعتبرت يوتيوب معيار لأغنياتي لأن في أغاني بتكون جايبة مشاهدات أقل وبتروح على أي بلد بتلاقيهم حافظينها، والنجاح الحقيقي هو ع المسرح».

حيث تعرضت كارول لانتقادات لاذعة فور نشرها بوستر الأغنية عبر حسابها الرسمي «انستجرام»، والأغنية من كلمات سليم عساف.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

يمكن تتفاجأ بكلامي رح قلك شو عم حس آخر فتره علاقتنا ما عادت حب وبس

يا نسخة مني حبك قاتلني بالدنيي مين بيحبك قدي أنا.