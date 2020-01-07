ثقافة وفنون

كارول سماحة تطرح خلال أيام أغنية سنجيل جديدة

الأغنية الجديدة تتميز بطابع درامي حزين نوعا ما،
أحمد حمدي 2:08 ص, الثلاثاء, 7 يناير 20 2:08 ص, الثلاثاء, 7 يناير 20

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علمت “المال” أن الفنانة كارول سماحة تنوي طرح أغنية سنجيل جديدة خلال الأيام القادمة للجمهور، وتتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن إسلام زكي .

كارول سماحة ستقدم الأغنية بطابع درامي حزين

والأغنية الجديدة التي ستقدمها تتميز بطابع درامي حزين نوعا ما.

وقدمت هذا النوع في أغنيات سابقة مثل “المطلقة”و”اطلع فيا” وغيرها من الأغنيات التي حققت بها نجاحا كبيرا في الوطن العربي.

وستقوم بتصوير الأغنية أيضا خلال الفترة المقبلة فور طرحها كأوديو للجمهور، ويتم حاليا الاستقرار على اسم الأغنية النهائي قبل طرحها .

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بقلم أحمد حمدي

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