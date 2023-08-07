كارول سماحة تحيي حفلا غنائيا الخميس في مهرجان العلمين

تحي النجمة كارول سماحة الخميس القادم حفلا غنائيا بمهرجان العلمين المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة ويشهد حضورا لافتا من الجماهير ، حيث تقدم كارول في الحفل أشهر أغنياتها التي قدمتها السنين الأخيرة باللهجة المصرية.

وكانت آخر أغنياتها” أجازة” التي قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة ، بالاضافة لأغنيات أخرى حققت بها شهرة جيدة في مسيرتها الغنائية منها ” قلبي ليه حاسس قوي ” و” اطلع فيا” وغيرها .

ويشارك كارول سماحة الحفل المطرب بهاء سلطان أيضا ، حيث يضم مهرجان العلمين يوميا حفلا غنائيا كبيرا يجمع بين نجم ونجمة ، مثل حفلات راغب علامة ونانسي عجرم واليسا وتامر عاشور ومحمد منير وحميد الشاعري وغيرهم .

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.