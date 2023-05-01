«كاروبي» : تنشيط حركة التبادل التجاري بين اليابان ومصر

تقدم جون كاروبي؛ رئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال المصري الياباني، بالشكر لرئيس الوزراء الياباني ونظيه المصري، ولجميع أعضاء مجلس الأعمال من الجانب المصري وهيئة التعاون اليابانية “جيترو” لتنظيم المنتدى المصري الياباني، المعقود برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، وفوميو كيشيدا؛ رئيس وزراء اليابان، لتعزيز سبل الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

وقال أن اليابان قامت مؤخرًا بتخفيف إجراءات الحركة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما يسهم بدوره في تنشيط حركة التبادل التجاري بين اليابان ومصر، مشيرًا إلى أن مصر إحدى الدول المحورية الكبرى، كما أنها أحد أكثر الأسواق جاذبية، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد، مضيفًا أنهم عازمون على تعزيز شراكاتهم مع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، رحب المهندس إبراهيم العربي؛ رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني عن الجانب المصري، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد أبو العينين؛ نائب رئيس المجلس، بالحضور في المنتدى الذي يعقد بمناسبة زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وتقدم له وللشعب الياباني بالتهنئة لرئاسة اليابان قمة مجموعة السبع الصناعية هذا العام، مؤكدًا أن الجانب المصري على يقين بأن مخرجات تلك القمة ستكون أكثر انحيازًا للدول الأولى بالرعاية وفق ما حدث عام 2019 في ظل ترأس اليابان لقمة مجموعة العشرين، وما تلاها من إعلان يوكوهاما في قمة تيكاد السابعة بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمتين.

ودعا أبو العينين الحضور إلى مؤتمر المجلس المشترك الذي يتم التخطيط مع الجانب الياباني لعقده في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة القادمة.

وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني إلى أن المنتدى يشهد شرحًا لبيئة الأعمال وحوافز وفرص الاستثمار في مصر والتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، لافتًا إلى إشادة المسئولين في المنتدى بما تحقق من نمو في الاستثمارات اليابانية بمصر ودخول استثمارات صناعية يابانية جديدة، فضلاً عن القفزة التي حققتها الصادرات المصرية بما يقارب 50% وانخفاض عجز الميزان التجاري، إلى جانب أهمية دعم السياحة اليابانية في المرحلة المقبلة، في ظل ترقب لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تعتبر اليابان الداعم الأكبر لهذا الصرح الحضاري العظيم المقدم من مصر للعالم أجمع.

وذكر أن تذليل جميع المعوقات التي قد تواجه المستثمرين اليابانيين هي أولوية للجانب المصري في مجلس الأعمال، مؤملًا أن يساعد ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يتم العمل عليه مع الحكومة المصرية يداً بيد، في ظل العناية غير المسبوقة لدعم القطاع الخاص والاستثمارات اليابانية من القيادة السياسية والحكومة الرشيدة، مضيفًا أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار والاجتماعات الدورية للجنة المصرية اليابانية المشتركة للترويج للاستثمار، إنما هي خير مثال على هذا.

وأضاف أن الفرص الحقيقية التي تنتظر الجانب الياباني كبيرة وذات مزايا نسبية يجب متابعتها والبناء على نجاحات المجهودات الترويجية لها؛ سواء من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى المجهودات المتصلة من السفارة المصرية في اليابان، وأيضًا المجهودات التي يقوم بها جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى توافد البعثات المستمرة من رجال الأعمال اليابانيين، مؤكدًا أن كل ذلك يمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق آمال الحكومتين المصرية واليابانية، معربًا في ختام كلمته عن تمنياته بالتوفيق والسداد للمنتدى.

كما ألقى حسام هيبة؛ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كلمة خلال فعاليات المنتدى، عبر خلالها عن تشرفه بحضوره منتدى الأعمال المصري الياباني، معربًا عن ترحيبه برئيس وزراء البلدين، والوزراء والمسئولين من الجانبين.

وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار نبذة عن حوافز الاستثمار في مصر، وسياسات تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الحوافز المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام المالي 2021-2022.

وأشار هيبة إلى جهود الدولة المصرية في تحسين وتطوير البنية الأساسية، بما تضمه من مرافق وشبكة من الطرق بأطوال كبيرة، لافتًا إلى أن مصر تعد من الدول الأسرع نموًا في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مشيدًا بما تتمتع به العمالة المصرية من قدرات عالية من الكفاءة، إضافة إلى الكثافة السكانية التي توفر قوى بشرية لا تتوافر لكثير من دول العالم، حيث تتميز مصر بأن أكثر من 60% من سكانها من الشباب أقل من 30 سنة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مصر تصل إلى العديد من الأسواق العالمية بفضل الاتفاقيات التي تبرمها مع مختلف مناطق العالم، مثل القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي، وغيرها من دول العالم.