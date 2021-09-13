بورصة وشركات

«كارم سولار» تدشن شركة KarmWater لحلول المياه

نجحت في تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في منتجع مرسى شقرة
عمر سالم 9:11 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 9:11 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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دشّنت شركة كارم سولار، العاملة في مجال توليد وتوزيع الطاقة الشمسية، شركة جديدة تقدم من خلالها حلولًا لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، تحت اسم KarmWater.

صورة لتوقيع عقد المحطة الجديدة

تنطلق أعمال الشركة الجديدة بتنفيذ مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في مرسى علم، وتنص الاتفاقية المؤسسة للمشروع على تشييد KarmSolar لأول محطة تحلية مياه في منتجع مرسى شقرة.

 تعمل شركة KarmWater على تصميم وبناء وتشغيل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية حسب مقاييس ومعايير مُتفق عليها، والتي توفر لعملاء مثل المصانع والمزارع والمنتجعات مياهًا عذبة ونظيفة عبر اتفاقيات شراء المياه (WPAs).

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 تُعدّ محطات تحلية المياه مُكلِّفة جدًّا بسبب ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء المرتبطة بهذه التكنولوجيا التي تصل إلى 60% من تكاليف تحلية المياه اعتمادًا على خبرات KarmSolar، تخفض محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية من تكاليف الطاقة المُستخدمة بشكل كبير، ما يُخفض من التكلفة الكلية لتشغيل المحطة ويجعل خيار تحلية المياه أكثر توفيرًا للعملاء المحتملين.

 قال أحمد زهران، رئيس شركة كارم سولار، ان إنشاء KarmWater حدث هام في مسيرة نمو مجموعة KarmSolar.

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وأضاف أن توقيع أول اتفاقية مع منتجع مرسى شقرة يؤكد للسوق مدى فاعلية تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، ويدفعنا نحو توسيع عروضنا التجارية بالنسبة لحلول تحلية المياه. نظرًا للوضع الراهن لموارد مصر المائية، نفخر بأن نكون من بين الكيانات التي تعمل على تقديم حلول فعالة تكون في متناول المزيد من العملاء”.

 وأوضح أن المشروع الرئيسي لـKarmWater فى منتج مرسى شقرة عبارة عن محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية وتنتج 200 متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا، وستغطي الكمية 100% من احتياجات المياه لمنتجع مرسى شقرة.

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وأشار إلى أن المشروع تم إنشاؤه بموجب اتفاقية شراء مياه، فإن منتجع مرسى شقرة لا يخضع لأي استثمار مبدئي، وسيشتري مياهًا تعتمد على الطاقة المتجددة وبسعر أقل بكثير من السعر السابق للمياه. 

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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