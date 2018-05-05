كارمن سليمان تسجل إعلانا لمستشفى 57357

أحمد حمدي:علمت "المال" أن النجمة الشابة كارمن سليمان تستعد الساعات القادمة لتسجيل اعلانا خاص بمستشفى 57357 لسرطان الاطفال بمنطقة وسط البلد وذلك لمشاركة الاطفال بعض اللحظات والغناء لهم والتخفيف عنهم وقد اجلت كارمن هذه الزيارة الفترة الماضية لظروف حملها وانشغالها بتحضير اعمالها الفنية .

أحمد حمدي:

علمت “المال” أن النجمة الشابة كارمن سليمان تستعد الساعات القادمة لتسجيل اعلانا خاص بمستشفى 57357 لسرطان الاطفال بمنطقة وسط البلد وذلك لمشاركة الاطفال بعض اللحظات والغناء لهم والتخفيف عنهم وقد اجلت كارمن هذه الزيارة الفترة الماضية لظروف حملها وانشغالها بتحضير اعمالها الفنية .

كما تقوم كارمن حاليا بتجهيز اغنية جديدة لشهر رمضان وتعاونت فيها مع زوجها الملحن مصطفى جاد والشاعر مصطفى العشي .

وتجهز ايضا لابوم غنائي جديد باللهجة المصرية الفترة القادمة بعد طرحها اغنية باللهجة الخليجية مؤخرا بعنوان ” ياصاح.”.