كارل كير تكشف حقيقة إغلاق فروع مراكز خدمات ما بعد البيع

محمود جمال :أعلنت شركة كارل كير المسئولة عن تقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لهواتف "تكنو موبايل" و"إنفينيكس" و"itel" الصينية عن تحديث نظام خدمة العملاء الإلكترونى لمدة 48 ساعة تنتهى اليوم الاربعاء، بالإضافة إلى الخط الساخن.وأرجعت الشركة فى بيان حصلت "المال" على نسخة منه السبب وراء ذلك إلى رغ

محمود جمال :

أعلنت شركة كارل كير المسئولة عن تقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لهواتف “تكنو موبايل” و”إنفينيكس” و”itel” الصينية عن تحديث نظام خدمة العملاء الإلكترونى لمدة 48 ساعة تنتهى اليوم الاربعاء، بالإضافة إلى الخط الساخن.





وأرجعت الشركة فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه السبب وراء ذلك إلى رغبتها فى تقديم خدمات جديدة للعملاء، ومنها خدمات الحجز الإلكترونى المسبق وخدمة متابعة حالة الأجهزة بالصيانة لحظيا عبر تطبيق كارل كير.

وأوضحت أنه بعد انهاء التحديثات، فإن فروع الشركة ستكون مفتوحة لاستقبال العملاء على مستوى الجمهورية فقط، نافية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إغلاق فروع مراكز خدمات ما بعد البيع عن طريق جهة رسمية أو أخرى.

وكانت أنباء قد تداولت أول أمس الاثنين بشأن إغلاق فروع كارل كير بتهمة التهرب الضريبى.

يذكر أن العلامات التجارية الثلاث دخلت السوق المصرية خلال العام الماضى، وتستحوذ على حصص سوقية معقولة وسط منافسة قوية من جانب ” سامسونج ” الكورية و” هواوى ” الصينية.