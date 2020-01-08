كارلوس غصن: كل خبرتي تحت تصرف لبنان.. مستعد لخدمة بلادي

أكد كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف شركات السيارات “نيسان – رينو – ميتسوبيشي”، إنه مستعد لخدمة لبنان لكن ليس كسياسي أو موظف.

ويحمل غصن الجنسية اللبنانية إلى جانب الفرنسية والبرازيلية.

وأضاف غصن الذي هرب من مقر إقامته الجبرية في اليابان إلى لبنان: “ليس لدي طموح سياسي.. لكن إذا طُلب مني خدمة بلادي في أي مجال فأنا مستعد لذلك.. كل خبراتي تحت تصرف لبنان”.

وغصن الذي جرى اعتقاله في طوكيو نوفمبر 2018 بتهم فساد مالي، هرب إلى لبنان في 30 ديسمبر الماضي.

وفي أول ظهور إعلامي له منذ الهروبه، أكد غصن في مؤتمر صحفي، الاربعاء، إنه كان ضحية “مؤامرة يابانية”.

وقال غصن إن شركة نيسان التي عمل لحسابها 17 عاما وكان سببا في نجاتها من أزمتها، تآمرت عليه مع شركة ميتسوبيشي والقضاء الياباني.