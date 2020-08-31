كارفور مصر : نعتزم استثمار 12.64 مليون دولار لافتتاح 9 فروع جديدة هذا العام

أعلن جان لوك جرازياتو ، مدير متاجر كارفور مصر التابعة لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة ، اليوم الاثنين ، في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن شركته تعتزم استثمار نحو 200 مليون جنيه (‭‭.64‬‬‬12‭‭‭ ‬‬‬مليون دولار) لإنشاء 9 فروع جديدة فى القاهرة والإسكندرية قبل نهاية العام الجاري، ليرتفع عدد الفروع في البلاد إلى 63 فرعا بنهاية 2020.

وقرر جان لوك متاجر كارفور مدير مصر افتتاح الفروع الجديدة بالرغم من تأثر مبيعات سلسلة المتاجر بتداعيات وباء فيروس كورونا.

وأضاف جان لوك أن تداعيات جائحة كورونا أثرت سلبا على مبيعات فروع كارفور مصر بنسبة تتراوح بين 18 و20%.

فروع كارفور مصر تأسست عام 2002 ويعمل فيها أكثر من 7000 موظف

وذكرت وكالة رويترز أن فروع كارفور مصر التابعة للسلسلة الفرنسية تأسست عام 2002 ويعمل فيها أكثر من سبعة آلاف موظف.

وقال إن مبيعات التجزئة بالإنترنت تشكل حاليا بين 4-5 % لكارفور وأنه يستهدف وصولها إلى بين 10 و 15%.

و لم يصرح جان لوك ، مدير متاجر كارفور مصر ، عن حجم مبيعات سلسلة البيع بالتجزئة في الفروع المنتشرة بأنحاء مصر. افتتاح فروع جديدة برغم كورونا

وقال إن الجائحة أدت لتباطؤ الاستهلاك بمصر خلال الفترة الماضية ، ولكن الآن يحدث بداية العودة للأوضاع الطبيعية على صعيد الاستهلاك.

الحصة السوقية لكارفور بين 21 و22% بالسوق المصرية

وأوضح جان لوك ، مدير متاجر كارفور مصر ، أن الحصة السوقية لكارفور بقطاع التجزئة تتراوح بين 21 و22% بالسوق المصرية.

وقال جرازياتو “افتتاح فروع لكارفور في العاصمة الإدارية الجديدة بالفعل جزء من خططنا المستقبلية… لدينا خطط للتوسع في مختلف محافظات مصر”.

وكانت شركة ماجد الفطيم المتخصصة فى تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والمشغل لعلامة كارفور فى مصر، أعلنت العام الماضى عن افتتاح 3 فروع جديدة خلال العام الجارى فى محافظات المنيا وقنا ومرسى مطروح. افتتاح فروع جديدة لكارفور

ومن المتوقع افتتاح نحو 39 فرعًا لكارفور على مدار 5 سنوات ضمن الـ 100 منفذ المستهدف تنفيذها لسلسلة متاجر كارفور.

وافتتحت ماجد الفطيم فرعها الجديد بمدينة الإسماعيلية كأول مول تجارى متكامل فى المدينة مايو من العام الماضى.

ويعد الفرع الجديد فى الاسماعيلية أول مول تجارى متكامل يضم 14 علامة تجارية مختلفة، باستثمارات تصل لحوالى 200 مليون جنيه.

ويقع مول الاسماعيلية على مساحة تقدر بأكثر من 14 ألف متر مربع ويوفر ما يقرب من ألف فرصة عمل.