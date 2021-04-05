اتفقت كارفور مصر، المملوكة لشركة ماجد الفطيم، مع عمر أفندى على استئجار بعض مواقعها، بهدف افتتاح 4 فروع خلال 2021.

وأوضح جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى ماجد الفطيم للتجزئة، أن الشراكة ستكون عبر تأجير بعض متاجر ومواقع «عمر أفندى»، لافتًا إلى أن الاتفاق مفتوح لتغطية عدد أكبر من الفروع.

وأضاف جرازياتو لـ«المال» أن فروع الشراكة مع عمر أفندى قد تصل إلى 10 أو 15 فرعًا خلال الأعوام المقبلة.

وأطلقت شركة «ماجد الفطيم»، التى تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، «كارفور» فى المنطقة فى عام 1995، وتمتلك الامتياز الحصرى لإدارة وتشغيل العلامة التجارية فى أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتدير «ماجد الفطيم» حاليًا أكثر من 350 متجر كارفور، موزعة على 17 دولة لتلبية حاجات 750 ألف عميل يوميًا، كما يضم فريق عمل «كارفور» أكثر من 37 ألف موظف.

وتقوم كارفور بإدارة أنواع مختلفة من المتاجر، إضافة الى خيارات عديدة للتسوق عبر الإنترنت من أجل تلبية الطلب المتزايد من قاعدة عملائها المتنوعة.

وتعمل كارفور مصر مع 850 موردا وشريكا محليا، ومن مختلف أنحاء المنطقة، الأمر الذى يسهم فى توفير الدعم للاقتصاد المحلي.