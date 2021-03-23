«كارفور مصر» تطلق خدمة «امسح وانطلق» عبر الهواتف الذكية

أطلقت كارفور، المملوكة لشركة “ماجد الفطيم” في مصر، خدمة “امسح وانطلق” عبر الهواتف الذكية، ويستطيع العملاء عن طريق هذه الخدمة الجديدة استخدام هواتفهم الذكية لمسح وتعبئة مشترياتهم بأنفسهم.

وتتيح خدمة “امسح وانطلق” من كارفور للعملاء مسح رموز الباركود الموجودة على المنتجات التي يرغبون بشرائها، قبل التوجه إلى نقاط الدفع المخصصة لهذه الخدمة، وتسديد الفاتورة – باستخدام البطاقات المصرفية – في غضون دقائق معدودة، وبإمكان العملاء الذين يستخدون “امسح وانطلق” تفادي طوابير الانتظار، والاستمتاع برحلة تسوق خالية تماماً من التلامس.



وقال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر، لدى “ماجد الفطيم للتجزئة”: “ندرك اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، مدى رغبة العملاء بمزيد من الابتكار والراحة والجودة في خدمة العملاء التي يحصلون عليها.

وأضاف: “وتتناغم هذه الخدمة مع شعار “كارفور منكم وإليكم”، وتمكننا من منح عملائنا المزيد من الاستقلالية والقدرة على التحكم بتجربة تسوقهم، ومن خلال توفيرها لتجربة محدودة نقاط التلامس والتواصل مع الآخرين، يستطيع العملاء الآن الاستمتاع بتجربة تسوق أسهل، مع تحقيق المزيد من الطمأنينة”.

وانطلقت خدمة “امسح وانطلق” في مصر، من خلال توفير ماسحات “امسح وانطلق” في فرع كارفور في “سيتي سنتر المعادي” وفي “كايرو فيستيفال سيتي مول” وفروع مدينتي وفرع الشروق، ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الخدمة في متاجر إضافية قبل نهاية العام. كارفور تطلق خدمة امسح وانطلق

للاستفادة من خدمة “امسح وانطلق”، بإمكان المستخدمين تحميل تطبيق كارفور (MAF Carrefour App) على أجهزة آيفون أو أندرويد والتسجيل في برنامج “شير” – برنامج المكافآت المميز من “ماجد الفطيم” – ليستطيع العملاء بعد ذلك استخدام ميزة “امسح وانطلق” بسهولة من داخل التطبيق، ليمسحوا المنتجات التي يرغبون بها داخل الفرع أثناء تسوقهم.

وعند تسجيل الخروج ودفع ثمن المشتريات، بإمكان العملاء التوجه إلى صندوق الدفع المخصص لخدمة “امسح وانطلق”، ومسح رمز الاستجابة السريعة (QR) ومن ثم الدفع من دون تلامس.

أطلقت شركة “ماجد الفطيم”، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، “كارفور” في المنطقة في عام 1995، تمتلك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتدير “ماجد الفطيم” حاليًا أكثر من 350 متجر كارفور موزعة على 17 دولة لتلبية حاجات 750,000 عميل يومياً، كما يضم فريق عمل “كارفور” أكثر من 37,000 زميل.

تقوم كارفور بإدارة أنواع مختلفة من المتاجر، إضافات الى خيارات عديدة للتسوق عبر الإنترنت من أجل تلبية الطلب المتزايد من قاعدة عملائها المتنوعة.