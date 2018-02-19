كارفور توقع بروتوكولا مع الخدمة الوطنية لإنشاء 100 متجر

سحر نصر: الاتفاقية رسالة واضحة من الشركات الرائدة أن مصر تدعم المستثمرين على طول الطريق

عبدالله النقراشي : ملتزمون بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وتنفيذ توجهات الدولة بتوفير السلع التموينية الأساسية

المال – خاص:



وقعت وزارة الاستثمار و التعاون الدولي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، مع “ماجد الفطيم”، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، والمالكة للامتياز الحصري لعلامة “كارفور” التجارية في 38 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بروتوكول تعاون، بهدف إنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار توجهات الحكومة المصرية ، لتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري بجودة عالية وبالقيمة السوقية العادلة ، ومن ثم تيسيير أماكن الوصول للمراكز والمتاجر، بالإضافة إلى الاستفادة من كل المنتجات المتاحة بمناطق تلك المراكز والمتاجر .



وقام كل من د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الله النقراشي – الرئيس الإقليمى في مصر لدى شركة “ماجد الفطيم للعقارات” واللواء مصطفى أمين، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بتوقيع البروتوكول، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة، في استجابة واضحة من شركة “ماجد الفطيم” للمساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري، عن طريق خلق مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى توفير وسائل ترفيهية اجتماعية مختلفة للمواطن المصري. و أكدت سحر نصر، أن هذه الاتفاقية رسالة واضحة للمستثمرين في الخارج من الشركات الرائدة، أن مصر وجميع الكيانات الحكومية و المؤساست تدعم المستثمرين على طول الطريق.



وأوضحت أن هذا البروتوكول فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضخ استثمارات جديدة تدعم توفير السلع بمختلف أنواعها، بما فيها السلع التموينية الأساسية للمواطن المصرى، بجودة عالية وبأسعار مخفضة، تراعى البعد الاجتماعى وتقريب تلك المراكز السكانية وسهولة الوصول إليها ولتخفيف أعباء الانتقال على المواطنين، والاستفادة من كل المنتجات المتاحة بمناطق المراكز، وهو ما من شأنه انعاش الاقتصاد المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأن إنشاء هذه المراكز التجارية المتميزة سيكون بنظام المناطق الاستثمارية المرن، والذي يتيح حوافز وامتيازات كثيرة للمستثمر بما ينعكس في النهاية على مصلحة المواطن.



وأضافت :”يأتي اختيار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، نظرا لإمكانياته العالية وقدرته على تنفيذ الأعمال التى توكل إليه فى المواقيت المحددة، بالإضافة إلى دوره الإستراتيجى فى السعى الدائم لتخفيف الأعباء على المواطن المصرى بجميع الوسائل”.



وبهذه المناسبة، أعربت شركة ماجد الفطيم، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية التعاون وخالص تقديره في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مجهوداتهم خلال مراحل الاتفاقية، للعمل على تنفيذها في أسرع وقت لما يعود بالفائدة على المواطن المصري ، كما أعربت الشركة عن تقديرها لوزارة الاستثمار المصرية لرعايتهم الكاملة للاتفاقية، ودعمهم التام للاستثمار في مصر.



وأضاف عبدالله النقراشي قائلا : ” يأتي توقيعنا لاتفاقية التعاون في إطار التزام شركة ماجد الفطيم بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال تنفيذ توجهات الحكومة المصرية، وتوفير أسعد اللحظات للمجتمع المصرى. وتلتزم شركة ماجد الفطيم من خلال متارجها لعلامة كارفور التي تصل عددها حاليا 37 متجرا في الجمهورية بتوفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية لمحاربة تضخم الأسعار التي تواجها المجتمع المصري، وتقديم خيارات لا مثيل لها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن السلع المنزلية المتعددة. وتركز كارفور للعمل مع الموردين والمزارعين المحليين لتوفير هذه المنتجات والسلع.



جدير بالذكر ، أن وزارة الاستثمار تعمل مؤخراً على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم تقديم الدعم للشركات الأجنبية، بما يخدم الاقتصاد المصري وفقاً لتوجهات القيادة السياسية المصرية، ومنها شركة ” ماجد الفطيم ” كأحد الرواد في مجال مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في مصر، وتم الاتفاقية في إطار التزام شركة ماجد الفطيم بجمهورية مصر، ويأتي كإضافة على خطتها الاستثمارية بمصر تبلغ 23 مليار جنيه، والتي شملت مول مصر بما فيه ذلك من وجهات ترفيهية، مثل سكي مصر وبناء مركز التسوق “سيتي سنتر” ألماظة وتوسع شبكة صالات “ڤوكس سينما”.