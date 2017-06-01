كارفور تعتزم إقامة 10 فروع جديدة

تعتزم مجموعة «ماجد الفطيم»، المالكة لسلسلة «كارفور» إقامة 10 فروع جديدة فى محافظات مصر الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة للمال أن المدير العام للمجموعة عبدالله النقراشى طلب، خلال لقائه مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التنسيق مع المحافظين لإقامة التوسعات الجديدة، كما طلب بيانات تفصيلية عن المشروعات المماثلة المقرر إدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية التى ستضعها الوزارة.

وقال بيان عن وزارة الاستثمار أمس إن النقراشى أعرب عن رغبة المجموعة فى التوسع بفروع كارفور فى مختلف محافظات الجمهورية ضمن الخطة الاستثمارية للشركة.

كما التقت الوزيرة المستثمر أحمد صديق، المدير الإقليمى لشركة «مارس العالمية للصناعات الغذائية» بمصر وشمال أفريقيا، والذى أوضح أن حجم استثمارات الشركة حاليا بالسوق وصل إلى 2 مليار جنيه، وتعتزم التوسع خلال الفترة المقبلة بضخ 750 مليون جنيه.

وفى سياق آخر، عقدت الوزيرة اجتماعات بعدد من ممثلى شركات الأدوية العالمية المستثمرة فى مصر، من بينها شركة سانوفى الفرنسية، و«نوفارتس» السويسرية، وجلاكسو سميثكلاين الانجليزية، وفايزر الأمريكية، وفارما للأدوية.

وأكدت الوزيرة أن مصر سوق مفتوحة للاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز للمستثمرين، موضحة أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع الوزارات الأخرى فى وضع المسودة الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث تقوم كل وزارة بتقديم المقترحات الخاصة بمهامها لتوضع فى اللائحة، قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء، ويصدرها المهندس شريف إسماعيل.

وأبدى مدير شركة فايزر رغبة شركته فى ضخ استثمارات قيمتها 50 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، بينما ذكر مدير شركة نوفارتس -مصر السويسرية للأدوية أن استثمارات الشركة وصلت إلى 60 مليون دولار بمصر، وأوضح مدير شركة سانوفى الفرنسية أنها تستهدف ضخ 70 مليون يورو خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور صلاح الشرقاوى، نائب رئيس شركة نوفارتس- مصر، إلى انها عرضت خلال الاجتماع رؤيتها فى الاستثمار بمصر، ومقترحاتها لتحسين وتعزيز الاستثمارات القائمة. وأوضح الشرقاوى لـ«المال»، أن الشركات عرضت رؤيتها لمستقبل صناعة الدواء فى ظل العقبات التى تواجهها، مشددا على أن المجتمعين مازالوا فى مرحلة تكوين آراء قبل التوصل لاتفاق وتوصيات لتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار فى قطاع الدواء.

وفى سياق آخر، أعلنت الوزيرة سحر نصر أمس أن شركة «سكاتك سولار» النرويجية تعتزم ضخ 500 مليون دولار فى أكتوبر المقبل بشكل مباشر فى مشروع تعريفة التغذية للطاقة الشمسية من إجمالى 3 مليارات دولار تمثل استثمارات المرحلة الثانية للمشروع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزيرة مع سفير النرويج لمناقشة المشروعات المشتركة بين البلدين.