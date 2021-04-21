اقتصاد وأسواق

«كارفور» تجهز لافتتاح 10 فروع بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية

منها 3 سلاسل العام المقبل فى «مرسى مطروح وقنا»
أحمد اللاهوني 9:44 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21 9:44 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

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قال جان لوك جرازياتو، مدير «كارفور مصر» لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، إنها تجهز لافتتاح 10 فروع جديدة بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوقع افتتاح ثلاثة فروع منها العام المقبل فى «مرسى مطروح وقنا».  

 وتعاونت «كارفور» مع جهاز الخدمة الوطنية فى افتتاح فروع خارج القاهرة الكبرى، وتم افتتاح أول هايبر ماركت بالإسماعيلية فى مايو الماضى الذى يعد أول مول تجارى متكامل بالمحافظة بمساحة 14 ألف متر مربع واستثمارات 200 مليون جنيه.

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جرازياتو: 85% من معروضاتنا منتجات مصرية

 فى سياق متصل، أكد «جرازياتو»  أن «كارفور» تعتمد فى %85 من معروضاتها على المنتجات المصرية والتى يتم الحصول عليها من خلال الموردين المصريين، كما تساعدهم فى تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية. 

وتوقع «جرازياتو» تحقيق معدلات نمو بنهاية العام الحالى، بالرغم من التأثيرالسلبى لجائحة كورونا على المبيعات.

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ووضعت «كارفور مصر» خطة لافتتاح 20 فرعًا جديدًا بنهاية 2021، ما بين هايبر ماركت وسوبر ماركت بمحافظات القاهرة والدلتا والساحل الشمالى.

 وقدر «جرازياتو» – خلال حوار سابق لـ«المال» – حجم الاستثمارات الجديدة فى 2021 بنحو 400 مليون جنيه.

يشار إلى أن «كارفور مصر» اتفقت مع عمر أفندى على افتتاح 4 فروع داخل المواقع المملوكة للشركة خلال 2021 وذلك عبر تأجير بعض المتاجر والمواقع التى تملكها الشركة، والاتفاق مفتوح لتغطية عدد أكبر من الفروع.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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