«كارفور» تتعاون مع بنك الطعام لتوفير الإمدادات الغذائية لأكثر من 15 ألف مستفيد

تحتفي “كارفور” التي تملك وتدير حقوقها الحصرية شركة “ماجد الفطيم” في مصر، بمرور 5 أعوام على شراكتها مع بنك الطعام المصري. وفي إطار التزامها الراسخ بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، تواصل “كارفور” جهودها الداعمة، حيث تجاوزت قيمة المساعدات المادية التي قدمتها نحو 3 ملايين جنيه، والتي ذهبت لصالح توفير الإمدادات الغذائية الأساسية لأكثر من 15 ألف مستفيد. ومن خلال شراكتها طويلة الأمد مع بنك الطعام المصري، تهدف “كارفور” إلى مواصلة خدمة المزيد من الأفراد والمساهمة في تنمية وتطوير مجتمع مستدام.

وعلى مدار شراكتها مع بنك الطعام المصري، شاركت “كارفور مصر” بشكلٍ فعال في الحملات الخيرية والتطوعية لجمع التبرعات لصالح الأسر الأكثر احتياجا من خلال العديد من المبادرات.

وبرزت مساهمة كارفور الكبيرة من خلال توفير إمدادات بقيمة 500 ألف جنيه، إلى جانب التبرعات النقدية لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المتضررين من جراء الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة.

كما أتاحت “كارفور” الفرصة للعملاء للمساعدة أيضا من خلال شراء صناديق الإمدادات الغذائية المعبئة مسبقا من متاجر كارفور، والتي يتم تسليمها للعائلات في غزة عن طريق بنك الطعام المصري. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت كارفور مبادرة “باقي الفكة”، حيث أتاحت للعملاء فرصة التبرع بالفكة المتبقية مقابل مشترياتهم لدعم القضايا الإنسانية، وذلك داخل المتاجر وعبر تطبيق “ماف كارفور”.

وأثمر التعاون والشراكة مع بنك الطعام المصري عن نتائج مميزة، حيث قامت “كارفور مصر” بدورٍ بارز من خلال توفير الدعم للمجتمعات المصرية خلال انتشار وباء كوفيد-19، وساهمت في توفير إمدادات المواد الغذائية اللازمة للمتضررين.

وخلال شهر رمضان أطلقت كارفور مبادرة “كارت الخير”، التي أتاحت للعملاء المجال لشراء الكارت في متاجر كارفور، للمساعدة في التبرع بوجبة إفطار جاهزة للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تنظيم “مائدة الرحمن” والمساهمة في تجهيز صناديق الخير بمساعدة الزملاء في كارفور وتوصيلها إلى العائلات من خلال بنك الطعام المصري.

وفي هذا الصدد، قال محمد حسن نائب الرئيس لتطوير الأعمال في “ماجد الفطيم للتجزئة” في مصر:” نحن فخورون بشراكتنا مع بنك الطعام المصري الممتدة على مدار 5 سنوات، نحن ندرك أهمية التعاون والجهود المشتركة، والتي تُعتبر الطريقة والأسلوب الأمثل لبناء مجتمع مستدام وشامل، وتنعكس رؤيتنا هذه من خلال شراكتنا مع بنك الطعام المصري. وتتجاوز مجالات هذه الشراكة حدود معالجة القضايا الإنسانية، حيث تشمل نطاقات أوسع من خلال المساهمة الفعالة لفريق عملنا المتفاني والذي يضم أكثر من 7000 زميل”.

وأضاف محمد حسن: ” تشكل هذه الشراكة دلالة واضحة على تركيزنا الثابت على تعزيز نمو وازدهار المجتمعات التي نعمل فيها. وانطلاقا من موقعنا كشريك محلي موثوق به، نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة لقطاع تجارة التجزئة والمجتمع المحلي، تلتزم “ماجد الفطيم” كشركة إماراتية تتميز بجذور راسخة وعلاقات التواصل العميقة في الوطن العربي، بمواصلة التعاون مع المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد هذا الالتزام، على مسئوليتنا تجاه تحقيق سلامة ورفاهية الناس في المنطقة، وعلى دورنا من منطلق المسئولية الوطنية للشركة”.

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: “نحن سعداء بالإنجازات الكبيرة التي حققناها من خلال تعاوننا مع “كارفور” على مدار السنوات الـ 5 الماضية. وطوال هذه الفترة، قمنا بحشد الجهود والموارد المشتركة لكل من بنك الطعام المصري و”كارفور” لخدمة المجتمع من خلال المتطوعين والحملات لتأمين الأمن الغذائي للمستحقين.

وتابع :”هذا يتماشى مع الأنشطة الأساسية والخطط الإستراتيجية لبنك الطعام المصري لتوفير الغذاء اللازم للأفراد الأكثر استحقاقا في جميع أنحاء مصر، مما يساهم في تعزيز الاستدامة والتنمية الاجتماعية، ويعد التعاون مع “كارفور” جزءا من شراكاتنا واتفاقياتنا الشاملة مع الكيانات الاقتصادية الكبرى ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة النشطين في هذا السياق”.

وقد لعب هذا التعاون دورا حاسما في إيصال الغذاء إلى عدد كبير من المستفيدين، نابعا من دورنا كمؤسسة غذائية متخصصة وتنفيذ إستراتيجيتنا القائمة على مبدأ ” الغذاء؛ هو جوهر الحياة”.