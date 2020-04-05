«كارفور»: ارتفاع حجم التسوق الإلكترونى إلى 6 أضعاف

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم لتجارة التجزئة، مدير علامة كارفور، عن ارتفاع حجم التسوق الإلكترونى إلى 6أضعاف خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة اخاذ عدة إجراءات لمواكبة معدلات الطلب المرتفعة وازدياد عمليات الشراء من خلال منصتها الإلكترونية .

وأشارت المجموعة فى بيان لها اليوم، إلى تعيين المزيد من الموظفين لفريق عمل التجارة الإلكترونية، وزيادة فريق كامل لتقديم الخدمة الهاتفية.

وأضافت أنه تم زيادة ساعات عمل فريق التجارة الإلكترونية للعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة مقسمة إلى ورديتين.

ولفتت إلى تخفيض عدد طلبات التوصيل المتاحة للمشتريات الجديدة ليتم تلبية جميع الطلبات السابقة.

وأوقفت الشركة التعاملات مسبقة الدفع بشكل مؤقت مع تسوية كافة المدفوعات السابقة خلال عشرة أيام.

وذكرت أنها رفعت عدد مواعيد التسليم وإعطاء العملاء خيار عدم قبولها.

وأكدت نجاحها خلال الفترة الماضية في الحفاظ على توافر كافة السلع بجودة متميزة وأسعار مستقرة بجميع الفروع وذلك بفضل خططة الشركة الإستراتيجية لتوفير مخزون سلعي يغطي احتياجات العملاء لفترة طويلة.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات وقائية وفقاً لأعلى المعايير العالمية لضمان بيئة أمنة للتسوق في جميع الفروع.

وقالت إنها نسقت مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، وإطلاعهم على كافة الإجراءات المتخذة من جانبها سواء تلك الإجراءات الاستباقية أو ما تقوم به من تحديثات.

وأوضحت أنها ستواصل المتابعة مع جهاز حماية المستهلك لإطلاعهم على آخر المستجدات في إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها الشركة احترامًا لعملائها.