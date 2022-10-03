«كاردو» المصرية للأجهزة الذكية تغلق جولة تمويلية بقيمة 660 ألف دولار

استطاعت كاردو المصرية الناشئة ، جذب أولى جولاتها الاستثمارية والتي بلغت قيمتها 660 ألف دولار أمريكي، بقيادة Alexandria Angel Network، وبمشاركة Sofico Investments، ومستثمرون ملائكة من السعودية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.0.

مستهدفات كاردو

وتهدف “CardoO” لأن تصبح العلامة التجارية العربية الأولى في سوق الأجهزة الذكية ، توفر للمستخدمين أجهزة فعّالة وأسعارا تنافسية وتلائم احتياجاتهم اليومية ، علاوة على تسهيل الوصول إلى أحدث الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ذات الأسعار المناسبة.

وتستهدف كاردو أن تصبح المنتجات التي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء في أيدي مستهلكي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منتجات CardoO

وتقدم كاردو العديد من المنتجات التي تُلبي احتياجات السوق من خلال المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات المباشرة، ومبيعات القنوات، بالإضافة إلى مبيعات التجزئة، بالمنتجات الحالية.

وتتنوع منتجات” CardoO” بين (جهاز محاكاة الواقع الافتراضي VR، ساعة ذكية، سماعات أذن لاسلكية، أذرع تحكم لألعاب الموبايل، كاردو اي نوت تابلت للكتابة والرسم، وميزان كاردو الذكي).

الرئيس التنفيذي للشركة: نستهدف إحداث ثورة في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية .. وسعداء بشركائنا الاستراتيجيين

وبهذه المناسبة أعرب أحمد عادل، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ” CardoO” عن سعادته بهذه الخطوة قائلاَ : “متحمسون لمواصلة مسيرتنا في توفير الأجهزة الإلكترونية وإنترنت الأشياء.”

وتابع عادل ،” سعداء بأن يكون لدينا مستثمرون استراتيجيون مثل Alexandria Angel Network وSofico Investments، ومستثمرون ملائكة من السعودية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في دعم الشركة.”

ولفت إلى أن دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ساهم في تقديم وتوفير خدمات البنية التحتية والخدمات الاستشارية.

وأوضح عادل أن ، الشركة تهدف إلى إحداث ثورة في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية المدعمة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، مشيراً إلى أنها حصلت على أول صفقة تمويل على أساس الإيرادات في مصر بجولة أولية بقيمة 660 ألف دولار وهو دليل على سرعة نمو العلامة التجارية للشركة في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية لإنترنت الأشياء.

خطط الشركة بالسوق

وتُعد سوق الـتقنيات الناشئة ، واعدة، خاصة أن المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ينفقون نحو 25 مليار دولار سنوياً تقريبًا على هذه السوق، فيما تنفق الفئة المتوسطة نحو 10 مليارات دولار تقريبًا.

وتخطط ” CardoO” للاستحواذ على 200 مليون دولار من حجم هذه السوق خلال الـ 5 سنوات القادمة وفقًا لخطتها الاستراتيجية.

عادل: الاستثمارات تستخدم في تطوير منتجات الشركة.. ومتوسط امتلاك أجهزة للفرد الواحد يصل إلى 10 أجهزة خلال 2025

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ” CardoO” أن هذا الاستثمار سيسمح لشركته تحسين منتجاتها، وتقديم أول تطبيق فائق لإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى تمكين الشركات المصنعة المحلية من إنتاج إلكترونيات استهلاكية لإنترنت الأشياء .

ووفقًا للأبحاث والدراسات فإن الفرد المنتمي للطبقة المتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا يمتلك في المتوسط 3 أجهزة ذكية، ومن المتوقع أن يصل متوسط امتلاك الفرد الواحد من الأجهزة الذكية خلال 2025 لـ 10 أجهزة، ما يصل إلى 3 أضعاف السوق الحالي.

الأمر الذي يخلق فجوة كبيرة فى سوق IoT Consumer Electronics بالمنطقة، حيث إن هذا النوع من المنتجات غير متوفر، ولا توجد رؤية واضحة لتطبيقه، أو توعية المستهلك بمدى أهميته.

وأشار إلى أن الشركة طرحت مؤخراً 9 أجهزة ذكية جديدة، وبلغت مبيعاتها 100 ألف جهاز مختلف، فضلاً عن أن الشركة استطاعت أن تبرم عدة صفقات مع كبار بائعي التجزئة بمصر، وتوفير منتجات الشركة في أكثر من 1000 فرع على مستوى جمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن ” CardoO” المصرية الناشئة ، وقعت مؤخرًا شراكة مع عملاق التجزئة الإلكترونية “أمازون” لتقديم منتجاتها من خلاله، ولديها ترتيب مماثل مع مواقع البيع الإلكترونية الأخرى ، بالإضافة لعقد صفقات مع العديد من المؤسسات وشركات توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية.