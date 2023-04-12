«كارجاس»: 2.852 مليار جنيه إيرادات 2022.. وتحويل 36.5 ألف سيارة للعمل بالغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العمومية لشركة كارجاس، حرص الوزارة على استمرار التوسع فى خطة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتي تلقى أولوية كبيرة في تلك المرحلة بما لأهميتها البالغة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة و تحقيق الاستدامة البيئية.

وأشار إلى تحقيق معدلات متميزة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو إنشاء المحطات ومراكز التحويل على مستوى الجمهورية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في ظل مايتوافر للقطاع من خبرات كبيرة في هذا المجال ووجود شركات متخصصة تعمل بأعلى درجات الكفاءة وتطور باستمرار من خدماتها.

صورة للجمعية العمومية لكارجاس

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) لاعتماد نتائج الاعمال لعام 2022 التي عقدت بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس).



واستعرض المهندس حسانين محمد حسانين رئيس شركة كارجاس نتائج اعمال الشركة خلال عام 2022 موضحاً تحقيق أعلى مبيعات في تاريخ الشركة بعد التوسعات الكبيرة في إنشاء المحطات ومراكز التحويل بما يتسق مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الانتشار والتوسع في هذه الخدمة .



وأوضحت نتائج الاعمال نجاح كارجاس في تحويل 36.5 الف سيارة بزيادة 24% عن العام السابق لتتصدر نشاط التحويل في السوق المصرى بنسبة 46 % من إجمالى السيارات المحولة خلال العام ، منها 4650 سيارة تم تحويلها على خطوط الانتاج بمصانع السيارات الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، إضافة الى تحويل 193 أتوبيسا تابعة لهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارتى التنمية المحلية والانتاج الحربى ، كما قامت الشركة بتقديم خدمات ما بعد البيع لعدد 175 ألف سيارة خلال العام.

وفى مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعى فقد شهد العام استمرار التوسع والانتشار في اقامة محطات التموين الجديدة حيث قامت كارجاس بتشغيل 64 محطة جديدة للجمهور خلال عام 2022 مما ساعد على تحقيق مبيعات وصلت الى 419 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات بزيادة 28% عن العام السابق والتي أسهمت فى خفض إنبعاثات الكربون بقيمة 231 ألف طن، وبلغت المبيعات التراكمية للشركة منذ تأسيسها 4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المضغوط.

كما حققت كارجاس نتائج متميزة في نشاط الزيوت الذى تهتم فيه بتقديم منتجات ذات جودة عالية من إنتاج شركة ، bp وتخطت المبيعات من زيوت السيارات العاملة بالغاز 2760 طنا على الرغم من التحديات الغير مسبوقة خلال الفترة وذلك بزيادة 12% عن العام السابق .

وفى مجال التحول الرقمى قامت كارجاس بالبدء فى تنفيذ مشروع تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسة ERP بتكنولوجيا SAP وبلغت نسبة الانجاز فى نهاية الفترة 70 % وجارى حالياً البدء فى تجارب التشغيل ، كما تم تنفيذ نظام المراقبة و التحكم الاشرافى وتحصيل البيانات عن بعد SCADA SYSTEM لمحطات الشركة حيث تم وضع 75 محطة على المنظومة وجارى إستكمال الاعمال بباقى المحطات .

كما ارتفعت ايرادات الشركة لتصل الى 2.852 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام السابق ووصلت قيمة أصول الشركة الى 4 مليار و18 مليون جنيه بزيادة 13% عن العام السابق .

وفي ختام الجمعية العامة أشاد المهندس طارق الملا بما حققته شركة كارجاس من معدل انجاز في إنشاء محطات التموين بالغاز وتحقيق الانتشار لها تنفيذاً لأهداف الخطة القومية لإحلال الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ووجه التحية للعاملين بالشركة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للمساهمة في استمرار تحقيق اعلى المعدلات في هذه الخطة القومية .