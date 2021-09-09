«كارجاس» تستهدف تحقيق طفرة فى مبيعات غاز السيارات العام الحالي

بدأت شركة الغاز الطبيعى للسيارات «كارجاس» تنفيذ خطة طموح، العام الحالي، تستهدف منها زيادة إجمالى مبيعاتها من الغاز الطبيعى لقطاع النقل والسيارات. وبحسب تقرير صادر عن الشركة، اطلعت عليه «المال»، ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعى لديها بنسبة 12.5% خلال العام الماضى، مقابل العام السابق عليه. وسجلت جملة المبيعات العام المنقضى حوالى 233 مليون متر مكعب، مقابل 208 ملايين متر مكعب خلال العام السابق عليه، بحصة 38% من إجمالى السوق المحلية.

ووفقًا لمصادر وثيقة الصلة بالشركة فإن «كارجاس» تسعى لزيادة حجم مبيعاتها من الغاز الطبيعى لتتجاوز 300 مليون متر مكعب خلال العام الحالي، عبر تنفيذ خطة توسعية تعتمد على زيادة عدد محطات الشركة ومراكز التحويل التابعة لها على مستوى الجمهورية.

ولفتت المصادر إلى أن أزمة كورونا كانت لها تأثيرات كبيرة على مصر والعالم، لكن مع بدء عودة الحياة لطبيعتها، والتوسع فى تدشين المحطات الجديدة لتموين السيارات بالغاز، ستشهد المبيعات انتعاشة كبيرة في الفترة المقبلة.

وقامت شركة كارجاس بافتتاح نحو 18 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى خلال العام الماضى فى 7 محافظات، فضلًا عن 7 مراكز للتحويل فى 6 محافظات.

وأوضحت المصادر أن العام الحالي سيشهد توسعًا أكبر فيما يخص تدشين المحطات الجديدة ومراكز التحويل، فضلًا عن تنفيذ عمليات التطوير لعدد من المحطات القائمة التابعة للشركة.

وأكدت ارتفاع معدلات الإقبال من قِبل العملاء على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، ولا سيما عقب تطبيق آلية التسعير التلقائى للوقود، والزيادات الأخيرة التى حدثت فى أسعار البنزين والسولار.

جديرٌ بالذكر أن شركة كارجاس حققت المركز الأول فيما يخص نشاط التحويل فى السوق المحلية بنسبة 49% من إجمالى السيارات المحوّلة لجميع الشركات خلال عام 2020، على الرغم من أنها ليست الأعلى فى عدد مراكز التحويل على مستوى الجمهورية.

وتبلغ حصة الشركة 34% من إجمالى مراكز التحويل لجميع الشركات، مما يعني ارتفاع إنتاجية جميع مراكز التحويل بالشركة عن مثيلاتها فى جميع الشركات الأخرى.

وأضافت المصادر أن شركة كارجاس فى سباق مع الزمن لتنفيذ خطة قطاع البترول التوسعية لزيادة ونشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على أكبر عدد من المناطق فى محافظات الجمهورية.

وقالت إن قطاع البترول يُولي ملف تحويل السيارات بالغاز الطبيعى اهتمامًا بالغًا، ولا سيما عقب إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة الخاصة بدعم التوسع فى إستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد، فى تصريحات له مؤخرًا، أنه مِن المستهدف زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية لتصل إلى 1000 محطة الفترة المقبلة، فضلًا عن التوسع بعدد مراكز التحويل.

وأوضح الوزير حينها أنه يعمل فى السوق المحلية نحو 340 ألف محطة تقدم خدماتها لنحو 380 ألف سيارة.

ولفتت المصادر إلى أن قطاع البترول بشركاته التابعة أو الأخرى من القطاع الخاص العاملة بهذا النشاط تعمل على عدة اتجاهات لتنفيذ تلك المستهدفات.

وتابعت أن تلك الإتجاهات تتضمن إما تدشين المحطات الثابتة المتخصصة فى تموين السيارات بالغاز الطبيعى فقط، أو الأخرى التى توفر نوعين من الوقود للعملاء «السائل والغازى»، أو المحطات المتنقلة التى تستهدف الوصول إلى المناطق البعيدة.

كما تتضمن الإستراتيجية العمل على إلحاق المحطات الحالية التى تقدم خدمات الوقود السائل بوحدات جديدة لتقديم الغاز الطبيعى بالتوازى كوقود للسيارات، وغيرها من الاتجاهات الأخرى التى يستهدف بها القطاع وكل الشركات العاملة بالنشاط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود لقطاع النقل والمواصلات بمصر.