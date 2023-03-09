كارجاس تحقق أعلى مبيعات يومية في تاريخها من غاز تموين السيارت

حققت شركة كارجاس أعلى مبيعات يومية في تاريخها من غاز تموين السيارت، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في إحلال الغاز الطبيعي كوقود نظيف وآمن واقتصادى للسيارات، بدلا من الوقود السائل.

وتخطت المبيعات حاجز 1.5 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، وهو ما يأتي نتاجا لجهود مكثفة من العاملين بكارجاس لتحقيق الخطة الطموحة.

وكرمت الشركة في احتفالية أقامتها مجموعة من العاملين المتميزين على أدائهم، وكذلك تكريم المحطة النموذجية وهي محطة مصدق بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، والتي تعد ثاني أقدم محطة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بعد محطة الشركة في منطقة ألماظة .