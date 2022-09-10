«كارت السائح ودفع إلكتروني وتاكسي ذكي».. منظومة رقمية في شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية، التي تشمل التاكسي الذكي، والمواقف الذكية، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن، وكارت السائح الذكي، أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ اليوم لمتابعة الاستعدادات الحالية لتنظيم مصر مؤتمر قمة المناخ،

وشرح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل المنظومة والتي بدأ تنفيذها، مشيرا إلى أن منظومة التاكسي الذكي تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS .

ويتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجرى ربطها إلكترونيا عن طريق إدارة الإشارة بالقوات المسلحة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات تلك المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

وبدورها، قالت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، إن من مميزات تلك المنظومة رصد سرعة التاكسي وموقعه، ورؤية أمامية وداخلية للسيارة لتحديد مُلابسات أي حدث داخل أو خارج السيارة.

وتفقد رئيس الوزراء تركيب الهوية البصرية على التاكسي من الخارج، وتم الإشارة إلى أنه يجري العمل على تركيب تلك المنظومة المتكاملة في جميع سيارات التاكسي بمدينة شرم الشيخ تباعا، في ضوء الاستعدادات لتنظيم مؤتمر المناخ.

كما أشارت نائب المحافظ إلى أن منظومة الحلول الرقمية تشمل أيضا المواقف الذكية، حيث يصل عدد المواقف المخطط تشغيلها 24 موقفا من بينها موقف مؤقت، وتضم المرحلة الأولى لتطبيق منظومة المواقف الذكية عدد 4 مواقف يتم الانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر، وتضم المرحلة الثانية لتطبيق منظومة المواقف الذكية 9 مواقف أخرى، بينما تشمل المرحلة الثالثة 10 مواقف.

وإلى جانب ذلك، يوجد منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن، وذكر المحافظ أنه يتم خلالها تحصيل كافة المعاملات المالية من المشروعات الذكية، التي يجري تنفيذها حاليا وهى قادرة على الربط مع أي منظومة إلكترونية بها مدفوعات رقمية، حيث تمكنهم من رؤية لوحة المؤشرات الخاصة بكافة التحصيلات، وتوفر لهم عرض تقارير عن ملخص التحصيلات لكافة الأنظمة في أي وقت.

أما كارت السائح الذكي، والذي تضمنته منظومة الحلول الرقمية بالمحافظة، فأشار المحافظ إلى أنه ضمن منظومة لإدارة كافة التعاملات السياحية التي يتم استخدامها من قبل السائحين.

المنظومة تتيح للمستخدمين آلية لحجز كل الأنشطة السياحية وحجز الفنادق من خلال منظومة مؤمنة ومتطورة، ويتم أيضا إصدار كارت يحمل كافة بيانات السائح ويتم شحنه بمبلغ مالي ليستطيع السائح استخدامه في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني المتاحة على التطبيق.

كما يتم عرض كافة المعاملات السياحية على مؤشرات أداء ومراقبة أعمال الشراء، ويتم ربط الكارت على منظومة التحصيل الإلكتروني المؤمن، ولفت المحافظ إلى بدء تفعيل تطبيق بدل Baddel للدراجات التشاركية الذكية.

وتفقد رئيس الوزراء عددا من الأتوبيسات (غاز – كهرباء)، التي تشرف على تشغيلها وزارة النقل، وتم الإشارة إلى أن الأتوبيسات ستتبع مسارات محددة تخدم منطقة انعقاد قمة المناخ والمناطق المحيطة بها، ويتم تحديد زمن التقاطر من خلال أحد التطبيقات الذكية للمنظومة، وهذه الأتوبيسات تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة.