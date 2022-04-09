أعلنت وزارة الداخلية عن توفير قطاع حقوق الإنسان، بالتنسيق مع “مؤسسة مصر الخير”، عدد من قسائم الشراء المعنونة باسم “كارت الخير” تتيح لحاملها صرف سلع غذائية مجانية من المجمعات الاستهلاكية، وفقًا لاحتياجه خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة “كلنا واحد – معك في رمضان” تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية، الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصري، والتواصل الفعال بكافة المناسبات، بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وأوفدت مجموعة من الضباط والضابطات من القطاع لتوزيع تلك الكروت على عدد من الأسر الأكثر احتياجًا، بنطاق محافظتي الجيزة، القليوبية.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.