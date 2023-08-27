كارت الخدمات المتكاملة.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي وكيفية تحديد موعد لإثبات الإعاقة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة على العديد من الخدمات للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما بعدما زادت عمليات البحث على رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة عبر الشبكة العنكبوتية.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والخطوات التي يمكن إتباعها من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة والاستفادة من مميزاته.

كارت الخدمات المتكاملة.. موقع المجالس الطبية المتخصصة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة الذي يتيح رابط مباشر للاستعلام وهو الموجود هنا.

بعد الضغط على الرابط

اكتب الرقم القومي اضغط على كلمة بحث

لتظهر نتيجة الكشف الطبي

كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة



تشترط وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة أن يتم تحديد موعد لإجراء كشف طبي لإثبات الإعاقة ودرجتها

ويكون تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي من هنا.

يتم تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على كارت إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وهي

الرقم القومي

الاسم رباعي

تاريخ الميلاد

النوع

الحالة الإجتماعية

محافظة السكن

مدينة السكن

العنوان

الوظيفة

التليفون ( مع العلم أنه يجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف)

نوع الإعاقة (التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف)

ثم الضغط على حفظ البيانات

مع العلم أن حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة يمكنهم التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تأهيل وبرفقتهم تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.. 8 إعاقات لاستخراج البطاقة

وأوضحت وزارة الصحة أن الإعاقات عبارة عن الآتي:

بتر متعدد الأطراف او بتر فى طرف واحد

الشلل الرباعى

الشلل الدماغى

ضمور العضلات ( شلل الأطفال فى طرف أو أكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الاعاقات المتعدده

طيف التوحد