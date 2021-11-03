رياضة

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقمة 123 أمام الأهلي.. وشيكابالا أبرز المستبعدين

ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
إسلام مصطفى 9:07 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 9:07 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة الأهلي، مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كارتيرون استبعاد محمود عبدالرازق شيكابالا، من قائمة الفريق، لمواجهة الأهلي، في الوقت الذي حرص فيه اللاعب على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز خلال مواجهة الأهلي المقبلة.

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وتحدّث شيكابالا مع اللاعبين عقب انتهاء التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، الأربعاء، وقبل مغادرة اللاعبين للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا للقاء، وطالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز، مؤكدًا أن تلك المباراة بمثابة بطولة للجماهير.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل- محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- عبد الله جمعة- حمزة المثلوثي- أحمد فتوح- محمد عبد الشافي.

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خط الوسط: طارق حامد- محمود عبد العزيز- إمام عاشور- محمد أشرف “روقا”- يوسف إبراهيم “أوباما”- إسلام جابر- أحمد سيد زيزو- محمد أوناجم- مصطفى فتحي- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد- سيف الدين الجزيري.

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بقلم إسلام مصطفى

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