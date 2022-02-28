كارتيرون يرحل عن الزمالك.. ومصدر يكشف تفاصيل فسخ العقد بالتراضي

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، بالتراضي، وذلك بعد جلسة جمعته بمجلس إدارة النادي. وشهد اليوم جلسة جمعت بين مرتضى منصور رئيس النادي، وكارتيرون، بحضور أمير مرتضى منصور، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية للفريق الأبيض والتي كان آخِرها التعثر أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشف مصدر داخل الزمالك، خلال تصريحات خاصة مع «المال»، أن الاتفاق تم بين النادي والمدرب الفرنسي على أن يتقاضى الأخير شهرًا واحدًا من راتبه، بجانب الشهر المنقضي.

وأضاف المصدر، خلال حديثه، أن مجلس الإدارة أقنع كارتيرون بالحصول على 90 ألف دولار فقط، بدلًا من الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، والمقدَّر بقيمة 300 ألف دولار.

وبذلك تنتهي الفترة الثانية للمدرب الفرنسي في قيادة الزمالك، التي بدأت من مارس 2021 بعد رحيل باتشيكو.