كارتيرون يحدد موقف كاسونجو ويجتمع مع المشرف على الكرة

تطرقت الجلسة التى أقيمت على هامش التدريب الصباحي للفريق، اليوم الأربعاء، على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر النادى، إلى آخر استعدادات الفريق للفترة القادمة.

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الكونغولي كابونجو كاسونجو على ذمة النادي، ويؤدي تدريباته حاليا مع الفريق من أجل الحفاظ على مستواه، مشيرا إلى أن ذلك بموافقة الجهاز الفني.

وأضاف أن وضوح موقف اللاعب من القيد في القائمة سيتوقف على رغبة المدير الفنى للفريق باتريس كارتيرون، مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر.

وفى سياق أخر عقد أمير مرتضى جلسة مع كارتيرون، من أجل الاطمئنان على حالة الفريق ومعرفة متطلباته قبل مباراة زيسكو يونايتد المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

وتطرقت الجلسة التى أقيمت على هامش التدريب الصباحي للفريق، اليوم الأربعاء، على ملعب “عبد اللطيف أبو رجيلة” بمقر النادى، إلى آخر استعدادات الفريق للفترة القادمة.