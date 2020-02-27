كارتيرون : نواجه الترجي بطل إفريقيا.. والتتويج ببطولتي السوبر يمنحنا الحافز

الفريق يُجهز كلا من يوسف أوباما ومحمد عواد لمواجهة تونس في مباراة العودة

يرى باتريس كارتيرون ، المدير الفني لنادي الزمالك، أن مواجهة الغد بين القلعة البيضاء والترجي ستكون صعبة للغاية، نظرًا لأنهم سيلعبون غدًا أمام بطل دوري أبطال إفريقيا خلال النسختين السابقتين.

ويستضيف الزمالك منافسه الترجي، غدًا الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال مدرب الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «نخوض غدًا مواجهة صعبة على أرضنا أمام فريق قوي بحجم الترجي، نحن نواجه أبطال إفريقيا في المرتين الأخيرتين».

وأضاف: «نسعى لخوض المباراة بشكل مثالي والخروج بأكثر استفادة تساعدنا على التأهل إلى نصف النهائي من تونس».

وعن الغيابات، أكد باتريس كارتيرون أن الفريق يُجهز كلا من يوسف أوباما ومحمد عواد لمواجهة تونس في مباراة العودة.

وقال كارتيرون: «بالتأكيد سنفتقد لجهود يوسف أوباما، وهذا قد يجعلنا نغير من أسلوب لعبنا عن مواجهة السوبر الإفريقي».

وعن تأثر اللاعبين بأحداث قمة الدوري، قال كارتيرون: «لا نتذكر إلا أننا توجنا بالسوبر المصري والإفريقي وهذا يعطينا دفعة معنوية كبيرة أمام الترجي».