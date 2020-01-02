كارتيرون : الفوز على أسوان مهم بعد سلسلة التعثرات الأخيرة

أشاد باتريس كارتيرون ، المدير الفني للزمالك، بأداء لاعبي الفريق، خلال مواجهة أسوان الليلة، والتي أقيمت على ستاد القاهرة، مُبينًا أن انتصار اليوم جيد بعد سلسلة من التعثرات الفترة الأخيرة.

الزمالك استعاد مكانه في المربع الذهبي واستطاع الارتقاء 3 مراكز دفعة واحدة، بعد أن تغلب على أسوان بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون ، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «اليوم استعدنا قوتنا وحصدنا 3 نقاط بعد سلسلة من التعثرات خلال المواجهات السابقة، سعيد بأداء اللاعبين».

وأضاف: «سنلعب أمام طنطا يوم الأحد المقبل بدون طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف، ولكننا جاهزون لتعويض غيابهم، كل اللاعبين على أتم الاستعداد».

وأشاد كارتيرون بأداء اللاعب الشاب أحمد عيد، في أول ظهور له مع الزمالك قادمًا من قطاع الناشئين، حيث قال: «اخترت الوقت المناسبة لظهوره، إن كان هناك من يستحق الثناء والشكر فهم قطاع الناشئين للزمالك وليس أنا».