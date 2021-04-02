كارتيرون : الزمالك ليس لديه شيء ليخسره.. نسعى للفوز لإحياء آمالنا في التأهل

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن القلعة البيضاء ليس لديها أي شيء لتخسره، خلال مباراة مولودية الجزائر، المقرر إقامتها غدًا السبت، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «سنفعل كل شيء لنحقق الفوز على مولودية الجزائر لإحياء آمالنا في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم أن فريقنا يمر بظروف صعبة للغاية».

وأضاف: «الكرة الجزائرية تطورت، والمولودية فريق جيد، ولديه مدرب مميز، ستكون مباراة صعبة، لكنني أتمنى تقديم عرض قوي ونحقق نتيجة إيجابية».

وتابع: «سنخوض المباراة من أجل الفوز لأن أي نتيجة أخرى تعني خروجنا من البطولة، واستغللنا فترة التوقف الدولي في العمل بجِدية وركّزنا على الجانب البدني».