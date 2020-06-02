«كاربيرد» تستأنف خدماتها لتيسير عودة العالقين في الخارج.. منهم 450 مصريًّا من قطر

استأنفت شركات السياحة عملها في التعاون مع الحكومة من أجل تأمين عودة العالقين المصريين من الخارج، وأسهم ذلك في تخفيف الأعباء عن الحكومة للتنسيق لاستقبال وتسهيل إجراءات العودة والحجر الصحي. وقال بيان لشركة كاربيرد وكالة السياحة والسفر، وأول منصة مصرية للحجز الإلكتروني، إنها قامت بترتيب إجراءات عودة العالقين المصريين من المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة الخارجية المصرية والشركة الوطنية مصر للطيران، فضلًا عن المساندة الفعالة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث استقبل مطار القاهرة الدولي الرحلة رقم ms642 لشركة مصر للطيران، والتي حملت 150 مصريًّا من مدينة جدة، الأسبوع الحالي.

قال أحمد حسنى، العضو المنتدب لكاربيرد، إن الشركة تعمل على قدم وساق منذ قرار الحكومة السماح لشركات السياحة بترتيب وتنسيق إجراءات عودة العالقين المصريين من الخارج، في ظل تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا “COVID19” عالميًّا واستقبال آلاف الطلبات من المصريين ممن تسري عليهم شروط العالقين للعودة إلى أرض الوطن.

وأضاف حسنى أن الشركة اتبعت جميع الإجراءات التي أقرّتها الجهات المعنية لوصول المصريين وإعداد ترتيبات الحجر الصحي الذى يعتبر شرطًا أساسيًّا لإنهاء أزمة العالقين وعودتهم إلى أرض الوطن، وذلك دون أدنى نفقات إضافية على أسعار حجز التذاكر وفنادق الحجر الصحي؛ مساهمة من الشركة لدعم ملف عودة العالقين حيث تنازلت الشركة عن كل حقوقها الربحية فى مقابل دعم الشعب المصري بهذه الأزمة الحالية.

إجراءات الوصول والفحوصات في 4 ساعات

وأكد حسنى أن إجراءات الوصول والفحوصات الطبية ودخول الفندق تمت فى وقت قياسي لم يتعدَّ 4 ساعات، فضلًا عن تسليم تذاكر السفر قبل موعد الإقلاع بـ5 أيام، وهو إجراء يطمئن كل المصريين وعائلتهم بسهولة الإجراءات وعدم وجود أي عوائق أو وقت ضائع في الانتظار داخل المطار.

إشادة

كما أكد حسنى أن المصريين العائدين أشادوا بتعاون الجهات المعنية والشركة وأرسلوا عدة فيديوهات مصورة يعبرون بها عن بالغ سعادتهم بالعودة إلى وطنهم وأكدوا التزامهم بتعليمات وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية بإجراء الفحوصات اللازمة قبل إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 7 أيام.

وأعلن حسنى أن الشركة حاليًّا تقوم بترتيب إجراءات عودة أكثر من 450 مصريًّا من دولة قطر خلال الأيام المقبلة بعد سماح السلطات المصرية باستقبال العالقين المصريين من قطر.

وتقوم إدارة الشركة وفريق إدارة ملف العالقين بكاربيرد باستقبال طلبات المصريين وإتمام حجوزات الطيران على الخطوط المناسبة لحالة كل فرد، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتمام كل الإجراءات اللوجستية والصحية، فضلًا عن تجهيز غرف الحجر الصحي بعدد من الفنادق المصرية الكبيرة حسب الإمكانيات المادية المناسبة لكل حالة وعائلاتها، وستكشف الشركة قريبًا عن موعد وصول الرحلات.

الجدير بالذكر أن وزير الطيران المدني أعلن توقف رحلات الطيران منذ 19 مارس الماضي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مع استثناء عدد من الحالات من قرار التعليق منهم الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم السياحية والمصريين الراغبين في العودة إلى مصر، بالتعاون والتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع إلزامهم بالخضوع لحجر صحي لمدة 7 أيام.