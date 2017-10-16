كاربون القابضة ترفع حصتها لـ 65% في المصرية للهيدروكربون

شريف عمررفعت شركة "كاربون" القابضة، حصتها فى الشركة المصرية للهيدروكربون 65% من رأسمال الأخيرة، بعد الاستحواذ على حصة الشركة القابضة المصرية الكويتية والبالغة 26%.كانت القابضة المصرية الكويتية، قد أعلنت للبورصة -أمس- عن بيع حصتها البالغة 26% من رأسمال المصرية للهيدروكربون لصالح شركة كاربون القاب

شريف عمر

رفعت شركة “كاربون” القابضة، حصتها فى الشركة المصرية للهيدروكربون 65% من رأسمال الأخيرة، بعد الاستحواذ على حصة الشركة القابضة المصرية الكويتية والبالغة 26%.

كانت القابضة المصرية الكويتية، قد أعلنت للبورصة -أمس- عن بيع حصتها البالغة 26% من رأسمال المصرية للهيدروكربون لصالح شركة كاربون القابضة بقيمة 65.2 مليون دولار.

وعلمت “المال”، أن القابضة المصرية الكويتية سعت للتخارج من المصرية للهيدركربون -باعتبارها المساهم الرئيسى– ما قابلته كربون القابضة بالتقدم لشراء الحصة، مقابل 65.2 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية لكربون القابضة.

وأوضحت مصادر مقربة من المصرية للهيدروكربون أن القابضة الكويتية كانت تساهم 36% من رأسمال المصرية للهيدركروبون منذ يونيو 2011، موزعة ما بين 26% لصالح القابضة و10% مملوكة لشركة تراى أوشن التابعة أيضاً للقابضة المصرية الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن المصرية للهيدروكربون تملك مصنعاً فى العين السخنة، وبدأ الإنتاج الفعلى منذ فترة بطاقة انتاجية 300 ألف طن، ومن المنتظر ظهور بوادر إيجابية لنتائج الأعمال بداية من يناير المقبل.

ويضم هيكل ملكية المصرية للهيدروكربون كل من كربون القابضة، وتراى أوشن، ومجموعة سيدكو القابضة، ومجموعة هايل سعيد الخليجية، ويبلغ رأسمالها 150 مليون دولار، وتهدف لانشاء مجمع مصانع فى منطقة شمال غرب خليج السويس لإنتاج حامض النتريك ونترات الألومنيوم وتصديره للإنتاج الصناعى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 500 مليون دولار أمريكى تقريبًا.

