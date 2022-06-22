«كاد ماسترز» توقع شراكة مع الكلية الهندسة بجامعة عين شمس لتقديم خدماتها للطلاب

وقعت شركة “كاد ماسترز” بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وشهد توقيع البروتوكول المهندس طاهر سعيد الرئيس التنفيذي للشركة والأستاذ الدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الأستاذ الدكتور أكرم فاروق رئيس قسم الهندسة المعمارية.

ووفقا لهذا البروتوكول ستقدم كاد ماسترز العديد من الفعاليات الهندسية في سبيل نشر المعرفة حول أحدث التكنولوجيات في المجالات الهندسية، كمجال النمذجة والليزر سكان والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من التكنولوجيات الحديثة التي تعد اساسيه لمواكبه احتياجات سوق العمل وإعطاء ميزة تنافسية للطلاب.

من جانبه قال مهندس طاهر سعيد الرئيس التنفيذي لشركه كاد ماسترز : بناء على حرص إدارة الجامعة على تقديم أكبر استفادة لطلاب الكلية فستقدم كاد ماسترز العديد من المحاضرات الدورية المجانية لعمل توعية للشباب في هذا المجال، ولإيضاح فرص العمل المستجدة التي أصبحت متاحة في السوق العالمية بناء على هذه التكنولوجيات المختلفة.

كما عبر الدكتور أحمد منيب وكيل الكلية عن مدى اهتمام الكلية بتقديم أعلى جودة من التدريب لطلاب الكلية وذلك عن طريق عقد العديد من الشراكات المختلفة مع الشركات العالمية.

كما أشار الدكتور أكرم فاروق رئيسي قسم العمارة بكلية الهندسة إلى أن تفعيل البروتوكول سيتيح العديد من الفرص للطلبة للحصول على شهادات دولية ولفتح آفاق تدريبية في العديد من الاتجاهات، كما عبر عن حرصه الشديد على أن يتم تفعيل جميع نقاط البروتوكول في صورة فعالة وإيجابية وسريعة.

وتعد كاد ماسترز هي شركة متخصصة في التدريب الهندسي في مصر، وشريك أكاديمي لأكبر الشركات المنتجة للبرامج الهندسية في العالم كشركة أوتوديسك وترمبل وتكلا، وتقوم بتدريب أكثر من 4000 مهندس سنويا في جميع القطاعات الهندسية.

ومن الجدير بالذكر أن كاد ماسترز عقدت العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمعاهد في سبيل سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والتعليم الهندسي.