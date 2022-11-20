«كاد ماسترز» تجمع أطراف المجتمع الهندسي من أجل تحقيق طفرة في تنفيذ مشروعات البناء والتشييد

عقدت شركة كاد ماسترز المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا البناء الذكي قمة إدارة التشييد والبناء تحت رعاية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة و طارق النبراوي نقيب المهندسين، تناولت القمة الموضوعات الخاصة بأهمية إدارة التشييد والبناء الذكي بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات بداية من مرحلة العقود وصولا لمراحل التشغيل والتسليم.

رئيس مجلس إدارة شركة “كاد ماسترز”: القمة تمثل منصة هامة لاجتماع صانعي القرار في قطاعات التشييد و البناء

وأكد المهندس طاهر سعيد رئيس مجلس إدارة شركة ” كاد ماسترز ” أن القمة تمثل منصة هامة لالتقاء صانعي القرار في صناعة التشييد والبناء بمشاركة واسعة من مجموعة وفود من هيئات مختلفة من بينها الإدارة الهندسية ونقابة المهندسين، ومجلس النواب المصري ومركز تحديث الصناعة والشركة القابضة للكهرباء، بالإضافة إلى العديد من ممثلي الشركات الأجنبية وشركات القطاع الخاص من الشركات الاستشارية وشركات إدارة المشروعات وشركات المقاولات المصرية.”

وأضاف طاهر :”قمنا بالتعاون مع عدد من الوزارات لإطلاق مجموعة من البرامج التثقيفية والمبادرات التعليمية التي تستهدف تطوير وتنمية القدرات التكنولوجية للموظفين والمهندسين في هذه الجهات لزيادة كفاءة تنفيذ المشروعات الإنشائية التابعة لهذه الجهات الحكومية وكانت النتائج إيجابية جدا ولمسنا تفاعلا إيجابيا كبيرا جدا من قبل هذه الجهات ورغبتها في تسريع عملية الرقمنة لكافة أعمالها ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة قطاع البناء والتشييد في مصر أحدث التطورات العالمية.”

طاهر سعيد : تصميماتنا مطابقة للمواصفات العالمية و المحلية.. و لدينا قاعدة بيانات مستدامة لجميع المباني

وأوضح أن ” كاد ماسترز” عرضت خلال المؤتمر رؤيتها حول تطور قطاع البناء، مدعومةً بخبراتها التي تمتد لنحو 15 عاماً في قطاع التكنولوجيا وعرض أهم المزايا التي تتيح تكنولوجيا نمذجة أعمال البناء ” BIM ” وما توفره من تصميمات متميزة للمشروع تأخذ في اعتبارها جميع المواصفات المطلوبة للمبنى والمعايير العالمية والمحلية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مستدامة لمساعدة القائمين على عملية التصميم والتنفيذ بالتواصل الدائم ومعرفة كافة المعلومات عن كل ما يتضمنه المبنى .”